Rote Fahne 24/2021

„Meine Arbeit ist, die Selbstorganisation zu koordinieren ...“

Michalis Aivaliotis ist Leiter der Selbstorganisation „Stand by me Lesvos“ von Flüchtlingen im Lager Kara Tepe und der griechischen Bevölkerung der Insel Lesbos. Die Rote Fahne nutzte seine Veranstaltung in Gelsenkirchen für ein Gespräch mit ihm und seinem Übersetzer Iordanis Georgiou

Von Redaktion