„Die Massenbewegung umfasst Millionen Menschen“

Im Iran bewegen sich die Arbeiter- und die Frauenbewegung auf revolutionäre Verhältnisse zu. Eine neue qualitative Verschärfung gab es zum 1. Mai, als das faschistische Regime die eh schon bestehende hohe Inflation von circa 40 Prozent anheizte und provokativ die Preise für Mehl, Brot und viele Grundnahrungsmittel und Grundbedürfnisse drastisch heraufsetzte.

Rote Fahne: Kannst du uns zur aktuellen Entwicklung im Iran eine kurze Einschätzung geben?

Nosrat: Die Entwicklung basiert auf einer Höherentwicklung und Verarbeitung von Protesten der letzten Jahre. Die Massenbewegung heute umfasst mehrere Millionen Menschen im Iran, Massendemonstrationen von mehreren Hunderttausend Menschen in mindestens 31 Großstädten kennzeichnen das Bild. Die Arbeiterproteste und Streiks weiten sich aus.

Wie entwickelt sich das Bewusstsein der Massen?

Eine ständig wachsende Zahl von Menschen hat keine Angst mehr vor dem faschistisch-islamistischen Regime und entwickelt mehr und mehr eine Todesverachtung im Kampf dagegen und die sich steigernde Repression. Es gibt eine zunehmende linke Politisierung. So gibt es die Mehrheitshaltung in den Protesten zum imperialistischen Ukraine-Krieg: „Das ist nicht unser Krieg – in Russland, Ukraine, dem Iran – Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter.“

Welche Rolle spielen die Arbeiter?

Die Arbeiterschaft im Iran hat sich mit dem Industrieproletariat in verschiedenen Großkonzernen wieder Zuckerfabrik Haft Tappeh, der Stahlindustrie, der Petro- und Erdöl-/Erdgasindustrie, den Bus- und Lkw-Fahrern als Spitze und Rückgrat der aufstandsähnlichen Bewegungen herausgebildet. 2021 gab es mehr als 4000 Arbeiterkämpfe. Weitere gesellschaftliche Gruppen, die Studenten, Frauen, Rentner, Lehrer orientieren sich an den Kämpfen der Arbeiterklasse. Die Stärke der Arbeiterbewegung rührt auch daher, dass sie eine neue Generation von gut ausgebildeten jungen Arbeiterinnen und Arbeitern hervorgebracht hat. Sie stehen oftmals selbstbewusst an der Spitze der Kämpfe, sie sind mutig, agieren umsichtig, suchen die Verbindung zu anderen Kämpfen und Belegschaften. In den Arbeiterstreiks haben sich demokratische Prinzipien herausgebildet: In der Zuckerfabrik Haft Tappeh mit ihren rund 6000 Beschäftigten führen diese zum Teil tägliche Versammlungen durch und beraten ihre Streikziele und -methoden, wählen Delegierte für die Verhandlungen mit der Teheraner Regierung; setzen aber auch gewählte Vertreter ab, wenn sie nicht mehr die Ziele der Belegschaft vertreten!

Das iranische Regime erhöhte die Militärausgaben 2020 / 2021 um 11 Prozent auf circa 24,6 Milliarden US-Dollar. Die Regierung versucht dem Volk mehr als 330 Milliarden Dollar zu entziehen, um ihr Militärbudget und ihr Atomprogramm zu finanzieren, indem sie Subventionen für lebenswichtige Güter streicht.

Welche Rolle spielen die Frauen?

An den Universitäten wurde die Losung entwickelt: »Wir sind Kinder der Arbeiterklasse – und bleiben das auch!« Hier werden auch Forderungen gegen die Diskriminierung der Frauen aufgestellt und es wird dafür gekämpft.

Welche Probleme und Aufgaben siehst du in der Situation?

Wir brauchen eine übers ganze Land bestehende feste und dauerhaft organisierte Verbindung der verschiedenen Kämpfe. Die Arbeiter brauchen eine landesweite Massenorganisation. Vor allem aber eine politische Vertretung, das kann nur eine revolutionäre, marxistisch-leninistische Partei sein. Bisher wird in den Protesten der Kapitalismus angegriffen. Aber eine sozialistische Perspektive wird zu wenig propagiert. Nahezu alle Bewegungen haben die Losung: Für Arbeit, Brot , Freiheit und Räte. Momentan existieren der Rat der Haft Tappeh Arbeiter,der landesweite Rat der Lehrerinnen und Lehrer, der Rat der Öl-, Gas- und Petrochemie-Arbeiter, die keine Unbefristeten Arbeitsverträge haben

Was muss die internationale Solidarität leisten?

An erster Stelle steht die Solidarität mit den Massenkämpfen. Bedeutsam ist, wenn sich Belegschaften aus Deutschland, aus Stahlbetrieben, Automobilarbeiter, Flugzeugbauer ... direkt an kämpfende Belegschaften im Iran wenden.1 Dazu kommt natürlich eine notwendige finanzielle Unterstützung.

Vielen Dank für das Gespräch!