Protest gegen G7-Gipfel

Damals war Angela Merkel die Gastgeberin und als US-Präsident nahm Barack Obama teil. Eine gigantische Bürgerkriegsübung wurde durchgezogen. Eine solche ist auch jetzt geplant. Es werden mindestens 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten samt ihrem Protest gegen die Kriegstreiberei der NATO-Imperialisten, die die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs beinhaltet, erwartet.

Der jetzige G7-Gipfel findet knapp zwei Monate nach dem in Ramstein beschlossenen Strategiewechsel der NATO statt, die jetzt den Sieg der Ukraine und keineswegs mehr das Ende des Kriegs proklamiert. Wie versprochen, besuchte Olaf Scholz die Ukraine nicht „mit leeren Händen“. Er hatte ganze Arsenale schwerer Waffen im Gepäck.

Es ist gut, dass auch dieses Jahr ein breiter Protest gegen den G7-Gipfel entsteht und Zehntausende hauptsächlich jugendliche Demonstrantinnen und Demonstranten nach München, Garmisch-Partenkirchen und Elmau kommen werden. Gegen den G7-Gipfel mobilisieren zwei Bündnisse zu zwei Demos und einem Sternmarsch. Das Bündnis „G7-Demo“ mobilisiert zur bundesweiten Großdemo in München. Am Bündnis „Stop G7 Elmau“ beteiligen sich unter anderem Fridays for Future, Extinction Rebellion, DIE LINKE und weitere linke oder fortschrittliche Organisationen.



25.06.22: Großdemo „G7-Demo“ unter dem Motto „Klimakrise, Artensterben, Ungleichheit – gerecht geht anders!“ ab 12:00 Uhr auf der Theresienwiese in München mit Auftaktkundgebung, 12:45 Uhr beginnt die Demo, 14:30 findet die Abschlusskundgebung statt.



26.06.22: Demo in Garmisch-Partenkirchen von „Stop G7 Elmau“, 13:00 Uhr Auftakt, 14:00 Uhr Demo, 16:00-19:00 Uhr Abschlusskundgebung



27.06.22: Sternmarsch über Bergwanderwege nach Elmau



24.06.-29.06.22: Klima-Camp von „Stop G7 Elmau“ in Garmisch-Partenkirchen

Natürlich beteiligen sich REBELL und MLPD aktiv an den verschiedenen Aktionen. Der Aufruf zur Demonstration in München am 25. Juni unterschätzt aber die aktive Weltkriegsvorbereitung der Imperialisten sehr. Statt die Verursacher beim Namen zu nennen, werden Hoffnungen in die Regierungschefs verbreitet. Ausgerechnet Biden, Johnson, Macron und Scholz sollen „dafür sorgen“, dass sich die Schere zwischen arm und rech schließt?! Da wird der Bock zum Gärtner gemacht!

Unser Protest muss neben dem weltweiten Hauptkriegstreiber USA und dem BRD-Imperialismus als Hauptfeind im eigenen Land selbstverständlich auch den russischen und den chinesischen Imperialismus ins Visier nehmen. Die Kapitalismus-gemachten Probleme können nicht durch Opportunismus, nicht durch Petitionen und Bittstellerei gelöst werden. Sie können nur durch eine internationale Revolution mit dem Ziel der vereinigten sozialistischen Staaten der Welt gelöst werden!