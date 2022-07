„Das Buch ist von unschätzbarem Wert“

Süleyman Gürcan ist Betriebsrat, Gewerkschafter und aktiv in der ATIK. Die Rote Fahne fragte ihn, welche Rolle das Buch von Willi Dickhut „Gewerkschaften und Klassenkampf“ in seiner Arbeit spielt. Die ATIK entwickelte die Idee und Initiative, das Buch erstmals auf Türkisch in ihrem Verlag "Nisan Yayımcılık" zu drucken und gemeinsam mit dem Verlag Neuer Weg herauszugeben. Der türkische Verlag unterstreicht in seinem Vorwort des neu erschienenen Buchs: "Wir hoffen, dass es zum Arbeits- und Gewerkschaftskampf innerhalb der Arbeiterklasse in unserem Land beitragen wird..."



Rote Fahne: Welche Bedeutung hat das Buch für dich?



Süleyman Gürcan: Ich habe das Buch von Willi Dickhut schon vor Jahren auf Deutsch gelesen und es hat mich begeistert. Es ist für jede Kollegin und Kollegen eine hervorragende Anleitung für die Arbeit im Betrieb, der Gewerkschaft und im Betriebsrat. Das Buch macht deutlich, dass die Gewerkschaftsarbeit sich nicht auf den gewerkschaftlichen Rahmen beschränken darf, sondern helfen soll, den Klassenkampf voran zu bringen. Interessant war für mich die Geschichte der Gewerkschaft, die Integration des Gewerkschaftsapparates in das kapitalistische System durch reformistische Gewerkschaftsführer und die Auseinandersetzung mit linksektiererischen Fehlern wie der „Revolutionären Gewerkschaftsopposition“ oder der „Sozialfaschismustheorie“. Das Buch weist den reaktionären Charakter des Betriebsverfassungsgesetzes nach und legt das Verhältnis von Betriebsrat und Gewerkschaft dar. Die Bourgeoisie hat ein Interesse daran, eine kämpferische Gewerkschaftsarbeit möglichst aus den Betrieben raus zu halten.



Wie siehst du das Verhältnis von gewerkschaftlichen und selbständigen Streiks?



Gewerkschaftliche Streiks sind notwendig und wichtig, weil die Masse der Arbeiter wichtige Kampferfahrungen machen kann. Aber die gewerkschaftlichen Streiks um Reformen bewegen sich im Rahmen des Kapitalismus. Die Bedeutung und Wichtigkeit selbständiger ökonomischer und politischer Streiks und ihre Verbindung liegt darin, dass sie den gewerkschaftlichen Rahmen und die Fessel der Politik des Co-Managements und „sozialen Dialog“ durchbrechen und sich dabei das Klassenbewusstsein der Arbeiter entwickeln kann, die Arbeiter ihre Kraft spüren.



Welche Bedeutung hat das Buch für türkisch-stämmige Kolleginnen und Kollegen?



Die Kolleginnen und Kollegen aus der Türkei kennen sich meist mit den Gesetzen und den Verhältnissen in Deutschland nicht gut aus. In der Türkei zum Beispiel haben selbständige Streiks eine Tradition und finden in hunderten Betrieben statt. Um eine Anpassung an den Reformismus der Gewerkschaftsführer oder sektierische Fehler, die zur Isolation von der Masse der Kolleginnen und Kollegen führen, zu vermeiden, ist das Buch von unschätzbarem Wert.



Was erwartest du vom Verkauf des Buches?

Das Buch muss breit unter den türkisch sprechenden Kolleginnen und Kollegen verbreitet werden. Es gibt unter den bulgarischen Leiharbeitern viele, die türkisch sprechen. Ich verspreche mir auch, dass dadurch die Zusammenarbeit und der Schulterschluss zwischen deutschen und migrantischen Kolleginnen und Kollegen enger wird.



Vielen Dank!