Grußworte aus aller Welt

Koordinierungsrat der Arbeiter­bewegung (KSRD) in der Ukraine:

Wir wissen sehr gut, dass die MLPD in all diesen Jahren eine Entwicklung durchlebt habt, die man ernst nehmen muss. Den proletarischen Kämpfern auf der ganzen Welt empfiehlt sich, diese Erfahrungen zu studieren. Der Ausbruch eines offenen imperialistischen Kriegs in der Ukraine zeigt einmal mehr, dass eine wirkliche Befreiung der Werktätigen von Ausbeutung nur durch die vollständige Überwindung des Kapitalismus, durch die sozialistische Revolution möglich ist.

Marxistisch-Leninistische Proletarische Union Frankreich:

Alle Begegnungen mit Euch haben uns geholfen, den revolutionären Marxismus-Leninismus zu verstehen. …

40 Jahre MLPD! Das mobilisiert uns, ermutigt uns und verpflichtet uns, unsere Anstrengungen in Frankreich zu verdoppeln.

Arbeiterpartei Großbritannien (WPB):

Die Arbeiterklasse in Großbritannien hat sich wieder erhoben. Es herrscht neues Selbstvertrauen und neuer Kampfgeist. … Wir glauben, dass die neue Phase des sozialistischen Kampfes in Großbritannien einen wachsenden weltweiten Trend widerspiegelt.

Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei Griechenland:

Unsere Organisationen haben nicht nur ein gemeinsames ideologisches Fundament im Marxismus-Leninismus, sondern führen auch einen jahrzehntelangen gemeinsamen Kampf darum, die rote Fahne des Kommunismus in diesen dunklen und schwierigen Zeiten hochzuhalten

MLKP Türkei/Kurdistan:

In unserer jahrelangen Zusammenarbeit haben wir die Bemühungen und Hingabe eurer Genossinnen und Genossen für die internationale Zusammenarbeit und „Vergenossenschaftlichung“ erlebt und möchten noch einmal hervorheben, dass die Arbeit der MLPD ein bedeutender Beitrag für die internationale Koordinierung revolutionärer und fortschrittlicher Kräfte ist.

TKP/ML aus Türkei/Kurdistan:

Ihr 40-jähriger Kampf gegen den deutschen Imperialismus ist auch ein Kampf für die Verteidigung des Kommunismus. In dieser Zeit, in der viele Organisationen die kommunistischen Werte angreifen, begrüßen wir ganz besonders, dass Sie sich mit der Errichtung von Statuen von Lenin und Marx zu diesen Vorbildern bekennen.

Demokratisches Palästina-Komitee:

Im Namen der demokratischen Komitees Palästinas grüßen wir Sie vom palästinensischen Volk, dem Sie in vielen wichtigen Stationen immer zur Seite gestanden sind. … Unser gemeinsamer Kampf wird weitergehen und mögen alle unsere Bemühungen zur Ausrottung des Kolonialismus und Imperialismus intensiviert werden.

Proletarische Partei Perus:

Die theoretischen Beiträge, die die MLPD auf ihren aufeinanderfolgenden Kongressen geleistet hat, sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Ideologie des Proletariats. Ihre Vision des Klassenkampfes und ihr Kampf gegen Imperialismus und Revisionismus sind klare Beispiele für ihre revolutionäre Entschlossenheit.

Russische Maoistische Partei:

Wir wünschen Euch große Erfolge in Deutschland und Europa in Eurem Kampf gegen die Verstrickung Deutschlands in das imperialistische Gemetzel, das unser Land zu unserem großen Unglück entfesselt hat. … Große Erfolge für euch, liebe Genossinnen und Genossen, im Kampf in den Betrieben und Werken, in den Gewerkschaften. Eure Partei ist berühmt für ihre gute Arbeit in ihnen.

Kommunistische Partei Argentinien (PCR):

Als der Kapitalismus in China wiederhergestellt wurde und als wir 1991 die größte antikommunistische Kampagne der Geschichte durchmachten, war es für unsere Partei sehr wichtig, mit den Parteien, die weiterhin die Gültigkeit des Marxismus-Leninismus und den Kampf für Revolution und Sozialismus verteidigten, … Erfahrungen auszutauschen und die internationale Situation zu diskutieren. Deshalb schätzen wir die langjährige Zusammenarbeit mit der MLPD sehr.

UPC-MANIDEM aus Kamerun:

Geleitet von dem Bestreben, für die Weltrevolution zu arbeiten, ist die Konsolidierung einer sozialistischen Internationale ein zentrales Anliegen, was wir an der Dynamik der ICOR sehen. Wir wünschen uns, dass sich die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Parteien, die die Zusammenarbeit zwischen den Arbeitern unserer beiden Völker einleitet, weiterentwickelt.

Kommunistische Partei der Philippinen (CPP):

Wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr der Theorie und Praxis von Karl Marx, Friedrich Engels, Wladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong und Ernst Thälmann treu geblieben seid. Auch dass ihr unter der Führung der Genossen Willi Dickhut und Stefan Engel eine der kommunistischen Parteien der Welt gewesen seid, die den Marxismus-Leninismus und die Mao-Zedong-Gedanken gegen den modernen Revisionismus und die kapitalistische Restauration verteidigt und wichtige Initiativen zur Förderung des proletarischen Internationalismus und der Einheitsfront der antiimperialistischen und demokratischen Kräfte ergriffen habt.

MLGS Schweiz:

Für uns ist die MLPD ein großes Vorbild in ihrer Art und Weise und ihrer theoretischen Arbeit ... . Wir wünschen uns weiterhin sehr gute Zusammenarbeit hin zur internationalen sozialistischen Revolution.

Rode Morgen Niederlande:

Herzlich willkommen, Karl Marx! Glückwunsch zu 40 Jahre MLPD und auf 40 Jahre weitere Arbeit mit der MLPD und auf den internationalen Sozialismus!

Progressive Organisation des Volkes (POP) Indien:

Die MLPD ist heute eine starke kommunistische Kraft, die den proletarischen Internationalismus auf der Grundlage der proletarischen Weltanschauung verbreitet und gegen die Gefahr der kleinbürgerlichen Denkweise kämpft, die das Haupthindernis für die Entwicklung der internationalen sozialistischen Bewegung ist.

Internationale Gäste aus aller Welt

Bei den Feierlichkeiten waren ausländische Gäste aus 30 Ländern vertreten: Afghanistan, Argentinien, Bangladesh, Bulgarien, Frankreich, Iran, Kolumbien, Kongo, Marokko, Mexiko, Nepal, Niederlande, Palästina, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Türkei/Kurdistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, USA

Ein Genosse der Kommunistischen Partei Bulgariens:

Ich bin sehr froh, dass ich persönlich an dem Wochenende teilnehmen konnte. Besonders beeindruckt hat mich die Vielzahl der internationalen Teilnehmer. Das gab die gute Gelegenheit, mit den Genossen zu sprechen, Kontakt zu knüpfen und sich auszutauschen.

Ein Genosse der Kommunistische Partei Bangladesh (CPB):

Ich bin hier zu den Feierlichkeiten zu 40 Jahre MLPD. Das ist sehr gut, vielen Dank. Die MLPD und die Kommunistische Partei von Bangladesch – wir kennen uns sehr gut, haben gute Beziehungen und sind zusammen in der ICOR.

Andy, Freedom Road Socialist Party, USA:

Ich bin sehr beeindruckt von dem Grad der Organisierung, von dieser Konferenz und auch von dieser Feier. Ich bin auch sehr davon beeindruckt, was für eine starke Basis die MLPD unter den Industriearbeitern hat.

Ein Teilnehmer von der Frontline Socialist Party, Sri Lanka:

Es ist toll, dass sich hier ganz viele Leute aus verschiedenen Kontinenten treffen können. Und es ist auch schön zu sehen, welche Einrichtungen sich die MLPD hier aufgebaut hat, um die internationale revolutionäre Bewegung voranzubringen, wie zum Beispiel auch diese Überersetzungsmöglichkeiten. Das ist wirklich fantastisch …