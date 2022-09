Grußworte aus Deutschland

Prof. Dr. Roland Günter, Hochschullehrer, Schriftsteller, und Janne Günter, Autorin, Sozialwissenschaftlerin:

Es ist wunderbar, was Ihr MLPD-Leute mit Euren finanziell begrenzten Ressourcen in Eurer Stadt geschaffen habt. Ein großes vielfältiges Haus, ein Museum, einen Kultursaal mit weltweiter Philosophie, einen Platz mit (bislang) zwei intensiven Denk-Herausforderungen – Lenin und jetzt mit dem weitest gespannten Geist: unserem Freund Karl Marx. Es wäre schön, ihnen über die Gesellschaft hinaus, die wir auf dem Platz genießen, noch mehr Gesellschaft zu ermöglichen. … Ihr habt Beispielhaftes geschaffen.

Gina Pietsch, Schauspielerin und Sängerin:

Ich habe mich sehr gefreut, dass die MLPD den ersten und bisher einzigen Lenin in Gelsenkirchen aufgestellt hat. Und nun kommt noch der olle Marx dazu. Herzlichen Glückwunsch zu eurer 40 Jahre währenden Arbeit im Sinne dieser beiden Revolutionäre. Gerade bin ich wieder unterwegs auch mit meinem Programm „Karl Marx - Seiner Nützlichkeit wegen“. Ich wünsche euch eine wunderschöne Feier in einer Zeit, in der wir uns zusammenschließen müssen gegen Kriege.

Dietmar Lehmann, Vorsitzender des Ortsvereins Sonnenberg (Chemnitz) der Partei DIE LINKE, Mitglied der KPF Sachsen:

Die MLPD vermittelt uns das Gefühl, nicht allein im Kampf für eine gerechtere Gesellschaft zu sein. Es ist schön zu wissen, dass es aufrechte Verbündete und Unterstützer für die Forderung nach einer einer friedlichen, sozial gerechten und solidarischen Gesellschaft gibt. Wir bewundern auch Eure Hartnäckigkeit sowie Zielstrebigkeit für die öffentliche Würdigung von Lenin und Marx durch Denkmäler.

AZADÎ e.V., kurdischer Rechtshilfefonds:

Als AZADÎ e.V. liegt unser Schwerpunkt in der Solidarität mit Kurd:innen und ihren Institutionen, die seit Jahrzehnten in Deutschland von politischer Repression betroffen sind. In diesem Zusammenhang haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich die MLPD kraftvoll an die Seite der Kriminalisierten stellt und sie politisch wie juristisch unterstützt. ...

Im Rahmen ihrer internationalistischen Parteiarbeit und der Unterstützung revolutionärer Bewegungen unterstützt die MLPD die selbstverwalteten Projekte der Kurdinnen und Kurden in Rojava / Nordostsyrien und leistet tätige Hilfe. Das ist praktizierte Solidarität. ...

In dieser Situation müssen alle demokratischen, linken, kommunistischen und sozialistischen Kräfte klar Position beziehen. Wir dürfen uns nicht auf Staaten und Regierungen verlassen, sondern müssen mit Protesten und Widerstand sowohl gegen den Krieg in der Ukraine als auch in Kurdistan, gegen Unterdrückung, Repression und soziale Verwerfungen unsere Ideen einer sozialistischen Gesellschaft … entgegensetzen.