„Im Vordergrund stand die Schaffung von etwas Neuem ...“

Als Bildhauer, der die Karl-Marx Statue erschaffen hat, möchte ich euch die Entstehung und Gestaltung dieser Statue vor Augen führen …

Zunächst konzentrierte ich mich auf die Schaffung einer überlebensgroßen Büste. In ihr fasste ich meine Eindrücke, die ich aus den dokumentierten Büsten von Marx erhalten konnte, zusammen. Bei der folgenden Arbeit an der Marx-Statue befreite ich mich von diesem Entwurf. In den Vordergrund rückte nun die Schaffung von etwas Neuem, das es so in den bisherigen Büsten und Statuen von Marx nicht gibt:

Zwar sollte Marx entsprechend den historischen Dokumenten erkennbar bleiben, das Entscheidende für mich war aber, dass er zugleich unser Zeitgenosse und ein energischer Redner und Kämpfer für seine Freiheitsideologie, den Kommunismus, ist. Mit der das Kapital haltenden Linken verweist er auf Lenin, mit der Rednergeste der rechten Hand ruft er zum Handeln auf, entsprechend seine Leitsatzes: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern.“ …

In der technischen Umsetzung durchlief die Statue einen zweimaligen Wechsel von der Positivform in die Negativform, bis im fünften Zustand der vor uns stehende Aluminiumguss entstand.

Bei Abformen, Auswachsen, Überarbeitung des Wachsmodells, Einformen für das Ausschmelzverfahren, Gießen in Aluminium, Überarbeitung des Alumi­niumgusses und Zusammenschweißen der Einzelteile zur Statue war von den Arbeitern handwerkliches Geschick, Formverständnis und klare Kommunikation gefragt. …

Lieber Karl Marx – jetzt stehst du am Platz der Sozialisten vor dem Willi-Dickhut-Haus in Gelsenkirchen. Neben dir Lenin, ein genialer Gesprächspartner, der auf Grundlage deiner Schriften den Imperialismus analysierte und unter dessen Leitung erfolgreich die Oktoberrevolution sowie Gründung und Aufbau des ersten sozialistischen Staates der Welt stattfand.

Ihr beide seid Namensgeber der MLPD, die dafür steht, auf Basis eurer Lehren die großen Hürden im Aufbau einer marxistisch-leninistischen Partei neuen Typs genommen zu haben.