Sonderausgabe zu 40 Jahre MLPD

Wie die MLPD das in den 40 Jahren ihres Bestehens geleistet hat und sich eine gesamtgesellschaftliche Rolle erkämpfen konnte, stand im Mittelpunkt ihrer Geburtstagsfeier vom 26. bis 28. August 2022 in Gelsen­kirchen. Diese Ausgabe der Roten Fahne steht ganz in ihrem Zeichen.

Sie erscheint im regulären Rhythmus, hat aber den Charakter einer Sonderausgabe. Sie enthält im Mittelteil alle wesentlichen Reden im Wortlaut: die Rede zur Veranstaltung „MLPD – die Arbeiterpartei für den echten Sozialismus“ mit Vertretern des Zentralkomitees; die Festrede von Gabi Fechtner zur Aufstellung der Marx-Statue; die Rede zur Würdigung langjähriger Genossinnen und Genossen von Otwin Herzig und nicht zuletzt die Rede von Stefan Engel zur Entwicklung des theoretischen Organs ­REVOLUTIONÄRER WEG. Umrahmt werden diese gehaltvollen Beiträge durch Bilder von dem vielfältigen politischen und kulturellen Programm mit insgesamt rund 3000 Teilnehmern an drei Tagen, von Auszügen aus internationalen Grußworten, Stimmen von Teilnehmenden und dem weltweiten Medienecho.

Diese um acht Seiten erweiterte Ausgabe der Roten Fahne ist längerfristig einsetzbar, um die Partei und ihre Arbeit vorzustellen. Wir wünschen ihr eine große Verbreitung.

Agathe Czylwick