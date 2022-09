Wie die USA bereits unmittelbar am Ukrainekrieg beteiligt sind ...

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj feiert die momentan gewonnene Initiative bereits als „Wende“, bejubelt von hiesigen Kriegstreibern, die noch mehr Waffenlieferungen fordern. Aber schon jetzt ist der Vormarsch deutlich in Stocken geraten. Das russische Regime reagiert mit der Ankündigung einer Teil­mobilmachung und will 300.000 Reservisten in den Krieg schicken.

Man wolle „keinen Dritten Weltkrieg mit Russland provozieren“, heißt es aus dem Weißen Haus.1 Aber tatsächlich sind die NATO und besonders die USA längst unmittelbar am Kriegsgeschehen beteiligt und nimmt die Weltkriegsvorbereitung derzeit eine neue Qualität an.

„Punktgenaue“ Aufklärung mit US-Hilfe

Die immer unmittelbarere Steuerung der ukrainischen Angriffe über US-amerikanische und britische Satelliten sorgt für „punktgenaue“ Aufklärung. Die New York Times berichtete vom „erweiterten Beistand der US-Geheimdienste bei der Planung der aktuellen Gegenoffensive. Seit Russlands Invasion kamen aus den USA außer Kriegsgerät auch Informationen über russische Linien, Munitionsdepots oder Kommandoposten.“2

Das ist von langer Hand vorbereitet und US-Militärs berichten, „sie hätten die Ukrainer seit acht Jahren trainiert, seit der Besetzung der Krim 2014“.3 CNN berichtete Ende August von der Erprobung eines bereits 2013 von US-Spezialeinheiten entwickelten „Resistance Operation Concept“ in der Ukraine. Es beinhaltet insbesondere die Einbeziehung der Zivilbevölkerung in die „Landesverteidigung“ wie auch eine umfassende Meinungsmanipulation, die „Kontrolle über das Narrativ des Konflikts“.4

Vor wenigen Tagen kündigte die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe am US-Stützpunkt im rheinland-pfälzischen Ramstein nicht nur die „Einrichtung einer internationalen Ausbildungsmission für die ukrainischen Streitkräfte“ an, sondern auch, die „Unterstützung aufzustocken, … um den Bedarf der Ukraine auf lange Sicht zu decken“.5

Neue Blockbildung schreitet voran

Am 15. September begann in Usbekistan der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), zu dem der chinesische Präsident Xi Jingping seine erste Auslandsreise nach drei Jahren antrat. Dazu reisten außer Wladimir Putin die Staatschefs von Indien, der Türkei und der zentralasiatischen Länder an – Iran beantragte dort die Vollmitgliedschaft.

Immer mehr Länder – alte und neue imperialistische Länder – werden in diese hochgefährliche Kriegsführung und -vorbereitung einbezogen. Nur der weltweite aktive Widerstand wird sie bremsen können.