50 Jahre Verlag Neuer Weg

Der Verlag Neuer Weg besteht bis heute, weil er an der Förderung des wissenschaftlichen Sozialismus unbeirrt festgehalten hat. Seit seiner Gründung ist der Kampf gegen den Antikommunismus sein Markenzeichen im deutschen Verlagswesen. Von Marx bis Mao Zedong sind alle Klassiker im Angebot. In der 11. Auflage erschien der Roman „Die Moorsoldaten“, von Wolfgang Langhoff. Er beruht auf einem Tatsachenbericht über die Verbrechen und den Widerstand im Konzentrationslager Börgermoor.

Namhafte Autoren wie Jean Ziegler verlegen in Essen beim Verlag Neuer Weg. Derzeit sind über 300 Titel lieferbar.

Verschiedene fortschrittliche Initiativen lassen in der Druckerei der Mediengruppe Neuer Weg drucken und ihre Zeitungen und Broschüren vertreiben, weil es zu ihrem Selbstverständnis gehört, mit der Mediengruppe zusammenzuarbeiten.



Schöpferische Anwendung des Marxismus-Leninismus

„Ein Alleinstellungsmerkmal des Verlag Neuer Weg ist der Vertrieb der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG in bislang 37 Ausgaben, in denen der Marxismus-Leninismus schöpferisch auf die Fragen der heutigen Zeit, auf neue Erscheinungen und wesentliche Veränderungen angewendet wird“, hebt Verlagsleiter Carsten Zimmer hervor. Im Fokus stehen die aktuellen Neuerscheinungen der Bücher von Stefan Engel „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ und „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und der Opportunismus“.

Dazu gehören auch die Schriften von Willi Dickhut. Seine Rolle in der revolutionären Bewegung und für die Gründung der MLPD als Partei neuen Typs wird in der Broschüre zum Lebenswerk von Willi Dickhut von Gabi Fechtner, anschaulich befasst.



Internationaler Vertrieb revolutionärer Theorie

Zahlreiche Bücher des Verlages zur Weiterentwicklung der revolutionären Theorie sind in Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und zum Teil in Arabisch und Chinesisch übersetzt und werden international vertrieben.



Tag der Offenen Tür

Zum Tag der Offenen Tür am 29. Oktober 2022 wird in Essen von 12 bis 18 Uhr ein umfassendes Programm angeboten. Dazu zählt auch eine Führung in der Druckerei, Vorstellung des Verlagsprogramms, ein Flohmarkt mit Büchern und Kunsthandwerk. Autoren stehen für Gespräche und zum Signieren ihrer Bücher bereit.