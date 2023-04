Zwei internationalistische Highlights im Herbst

Die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz (IMC – International Miners Conference) wird derzeit auf vier Kontinenten von Bergleuten sowie vielen Unterstützerinnen und Unterstützern vorbereitet, mit inhaltlichen Diskussionen, Organisationsarbeit und der Aufstellung von Delegierten. In Deutschland organisiert und koordiniert das die Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF.

Aus neun Ländern liegen bislang feste Anmeldungen vor. In zahlreichen Ländern wird noch um eine Teilnahme gerungen, auch aus Russland und der Ukraine. Die Konferenz stößt auf großes Interesse, stehen die über 20 Millionen Bergleute und ihre Familien doch weltweit den gleichen internationalen Bergbau- und Rohstoff-Übermonopolen und ihren Regierungen gegenüber, kämpfen um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen, um höhere Löhne, Gesundheits- und Arbeitsschutz.

In vielen Ländern werden Gewerkschaften unterdrückt, sind kämpferische Kumpel Repressalien bis zum Mord ausgesetzt. Bergleute führten harte Kämpfe, wie die Kohlekumpel bei „Warrior Met Coal“ in Alabama (USA) mit ihrem fast zweijährigen Streik gegen Lohnkürzungen (siehe Rote Fahne Magazin 7 / 2023).

In der weltgrößten Steinkohlemine El Cerrejon im Norden Kolumbiens gibt es harte Kämpfe von Bergleuten für ihre sozia­len Forderungen und gemeinsam mit Anwohnern für Umweltschutzmaßnahmen.

Millionen Bergarbeiter sind eine Kraft

Ihre besondere Bedeutung erhält die 3. Internationale Bergarbeiterkonferenz aufgrund der zwei für die Menschheit existenziellen Krisen: der akuten Gefahr eines Dritten Weltkriegs und dem Beginn einer globalen Umweltkatastrophe.

Die internationale Arbeitereinheit erwächst in Auseinandersetzung mit Nationalismus und Sozialchauvinismus. Millionen Bergarbeiter weltweit sind eine entscheidende Kraft – wenn sie gemeinsam streiken und kämpfen, wer will sie aufhalten? Auf den von ihnen geförderten Rohstoffen beruht die Produktion im imperialistischen Weltsystem.

Ein Grundprinzip der Bergarbeiterkonferenz ist die finanzielle Unabhängigkeit. Das ist die Voraussetzung, dass die Bergarbeiterbewegung auch ihre politische Unabhängigkeit wahrt.

Es gibt eine Menge organisatorische Arbeit: Auf- und Abbau, Übersetzung, Technik, Essen, Bekanntmachung und nicht zuletzt Spendensammeln für die Konferenz und die An- und Abreise von Delegierten. Jede und jeder kann mithelfen. Wer Interesse und Lust hat, soll sich über kumpel-@gmx.de bei Kumpel für AUF melden.

Bergarbeiter gehören zur Einheitsfront

Die internationale Einheitsfront gegen Faschismus und Krieg soll weltweit alle Menschen vereinen, die gegen Krieg und Faschismus kämpfen wollen. Sie versteht sich als Plattform für alle Kräfte, die gegen den Imperialismus kämpfen: Umweltschützer, Friedenskämpfer, Unterdrückte der Welt. Ihre Hauptkraft bildet die Arbeiterklasse, vor allem das internationale Industrieproletariat.

Einzelne Koordinatoren der internationalen Bergarbeiterkonferenz sind bereits Teil der Einheitsfront und wollen der 3. Internationalen Bergarbeiterkonferenz vorschlagen, dass interessierte Vertreter der Bergarbeiterbewegung eine antiimperialistische Plattform bilden, um Teil der internationalen Einheitsfront zu werden. Die organisierte Bergarbeiterbewegung würde so zu einem entscheidenden Rückgrat der Einheitsfront.

Die vielfältigen Themen der Einheitsfront, die antiimperialistische Ausrichtung bringen wiederum der Bergarbeiterbewegung neue Impulse, Bündnispartner und Beziehungen. Die Durchführung von Bergarbeiterkonferenz und Weltkongress unmittelbar nacheinander am gleichen Ort ist eine gegenseitige Bereicherung. Auch Beobachter sind herzlich zum Weltkongress eingeladen. Anmeldungen an unitedfrontsecretariat@protonmail.com

Kultur wird großgeschrieben

Die Bergarbeiterkonferenzen in Peru und Indien zeichneten sich durch ein hohes Kulturniveau aus. Auch dieses Jahr erwarten uns tolle Veranstaltungen: Im Kulturhaus Dorndorf wird die Konferenz am Donnerstag, 31. August, feierlich mit Bergarbeiterliedern eröffnet. Dort hat jeder Gelegenheit die internationalen Delegationen kennenzulernen.

Im Jugendverband REBELL wird schon fleißig geübt, um Teile aus der Revue zum großen Bergarbeiterstreik 1997 vorzuführen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr. Am Freitag, 1. September, findet in Truckenthal abends ein internationales Kulturfest mit Beiträgen aus aller Welt statt, am Samstag, 2. September, wird es ein großes Verbrüderungsfest mit Grill, gemeinsamem Tanz und Liedern, Live-Musik-Auftritten und mehr geben. Die Preise sind auf www.minersconference.org veröffentlicht. Der Montag, 4. September, wird für Umbauten, Ausflüge und Anreise zum Weltkongress genutzt, der am 5. September beginnt.