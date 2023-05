Rote Fahne 10/2023

Die DKP – im Schlepptau von Xi Jinping und Wladimir Putin

Auf ihrem Treffen Mitte März in Moskau unterzeichneten die Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, eine umfangreiche Erklärung über die Vertiefung der „strategischen Partnerschaft in einer neuen Epoche“, in der sich der „Prozess der Schaffung einer neuen multipolaren Weltordnung beschleunigt“.

Von (di)