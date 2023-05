Was ist Sozialismus/Kommunismus?

Was ist Sozialismus überhaupt?

Der Sozialismus ist die gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus. Im heutigen staatsmonopolitischen Kapitalismus haben sich die internationalen Monopole den Staat vollkommen untergeordnet, und die Organe des Monopolkapitals sind mit den Organen des Staatsapparats verschmolzen. Sie haben ihre allseitige Herrschaft über die ganze Gesellschaft errichtet. Zugleich hat die vorherrschende internationalisierte Produktionsweise die materielle Vorbereitung für vereinigte sozialistische Staaten der Welt vollendet. Der Sozialismus bildet die Übergangsphase zur klassenlosen Gesellschaft im Kommunismus. Denn noch gibt es Überreste der alten Ausbeuterklassen. und das imperialistische System hinterlässt zum Teil irreversible Zerstörungen der natürlichen Umwelt „Noch lange wirkt die Tradition der bürgerlichen Ideologie nach. Erst wenn die bürgerliche Ideologie endgültig besiegt ist, sterben Klassen und Staat ab und die klassenlose Gesellschaft beginnt.“1

Ist das nicht nur eine schöne Theorie, die in der Praxis gescheitert ist?

In den ehemals sozialistischen Ländern wie der So­wjetunion und der Volksrepublik China wurden große Errungenschaften erkämpft: Beendigung der kapitalistischen Ausbeutung, Überwindung von Armut und Hunger, breite Demokratie für die Massen, Umweltschutz als Leitlinie, Befreiung der Frau, friedliche Außenpolitik auf Grundlage des proletarischen Internationalismus. Dennoch kam es zu der verhängnisvollen Entwicklung, dass in all diesen Ländern der Sozialismus durch eine kleinbürgerlich entartete Bürokratie verraten und der Kapitalismus wiederhergestellt wurde.

Die MLPD hat daraus schöpferische Lehren für einen neuen Anlauf im Kampf um den Sozialismus gezogen. Eine solche Entwicklung kann und muss durch ein System der Kontrolle verhindert werden – bestehend aus Kontrolle von unten durch die Massen, Kontrolle von oben durch unabhängige Kontrollorgane insbesondere der leitenden Gremien, Selbstkontrolle der selbständig denkenden und handelnden Parteimitglieder. Das praktiziert sie erfolgreich in den eigenen Reihen. „Der Sozialismus kann nur siegen, wenn die proletarische, sozialistische Denkweise vorherrscht. Dazu ist die Kontrolle der Denkweise der verantwortlichen Bürokratie auf allen Ebenen und die Entwicklung und Festigung der proletarischen Denkweise der Massen ausschlaggebend.“2

Wird es uns im Sozialismus besser gehen?

Heute verschärfen sich weltweit die Klassenwidersprüche. Während die Zahl der Hungernden steigt – von 770 Millionen 2021 auf derzeit 830 Millionen, explodieren die Profite der internationalen Monopole. So haben die zehn größten Konzerne auf der Welt ihre offiziellen Gewinne laut Forbes-Rangliste von 2,5 Billionen US-Dollar 2021 auf 5 Billionen 2022 verdoppelt. Eine ganz andere Entwicklung gab es in der früheren sozialistischen Sowjetunion. Während die kapitalistische Welt 1929 bis 1933 von einer verheerenden Wirtschaftskrise heimgesucht wurde, stieg in der Sowjetunion die Industrieproduktion in dieser Zeit um über 100 Prozent. Arbeitslosigkeit, Inflation und Wuchermieten gab es nicht mehr. Im Sozialismus gilt: „Ein gesamtgesellschaftlicher Paradigmenwechsel unter der Leitlinie der Einheit von Mensch und Natur richtet die Produktions-, Denk-, Arbeits- und Lebensweise auf die Befriedigung der sich stets verändernden materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Menschheit aus. Bewusst wird die sozialistische Produktionsweise so organisiert, dass die Vorteile der internationalisierten Großproduktion ebenso genutzt werden wie die zweckmäßig dezentralisierten Produktionsbereiche und die Kreislaufwirtschaft.“3

Besonders aufgrund der Schäden, die der Imperialismus angerichtet hat, wird auch der Sozialismus nicht das „Paradies auf Erden“ sein. Einzig die sozialistische Gesellschaft wird aber die Grundlagen und das Interesse haben, die Einheit von Mensch und Natur zu stärken. Nur so kann zukünftig der Übergang zur klassenlosen Gesellschaft erkämpft werden.

Wie steht es im Sozialismus um die Freiheit?

Im Sozialismus gibt es bisher nicht gekannte Demokratie für die breiten Massen: Massendebatten, demokratisch vorbereitete Delegiertentage und Gremienwahlen, Streikfreiheit, Absetzbarkeit der Funktionäre … Ihrer Freiheit zur Ausbeutung der arbeitenden Menschen beraubt werden dagegen die alten Ausbeuterklassen: „Die Vollendung und Sicherung des Siegs über die Diktatur des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals erfordert eine überlegene Kraft: Mit der Diktatur des Proletariats organisiert die Arbeiterklasse den Klassenkampf im Sozialismus … “4

Kann man den Sozialismus auf friedlichem Weg erreichen?

Dazu Friedrich Engels: „Es wäre zu wünschen, daß dies geschehen könnte, und die Kommunisten wären gewiß die letzten, die sich dagegen auflehnen würden. … Sie sehen aber auch, daß die Entwicklung des Proletariats in fast allen zivilisierten Ländern gewaltsam unterdrückt … wird. Wird hierdurch das unterdrückte Proletariat zuletzt in eine Revolution hineingejagt, so werden wir Kommunisten dann ebensogut mit der Tat wie jetzt mit dem Wort die Sache der Proletarier verteidigen.“5 Das Programm der MLPD führt aus: „Deshalb muss sich die Arbeiterklasse unter Führung ihrer Partei gegebenenfalls zum bewaffneten Aufstand erheben. … Unter der Bedingung der internationalisierten Produktion wird die sozialistische Revolution internationalen Charakter annehmen.“6