Interessante Open-Air-Veranstaltung mit Gabi Fechtner

Neben zahlreichen spontanen Zuhörern und Dutzenden, die zeitweise zuhörten, war auffällig, dass mehrere bewusst aufgrund der Einladung kamen, um sich gründlicher mit den Standpunkten der MLPD zu befassen.



Mit einem großen Infotisch wurden die Literatur der MLPD und auch Klassiker des Marxismus-Leninismus angeboten.

Die Bücher und Broschüren waren sehr gefragt und wechselten im Wert von 84 Euro den Besitzer. Besonders bei Jugendlichen kam die grundsätzliche Literatur gut an.



In ihrem Vortrag legte die Parteivorsitzende der MLPD einen Schwerpunkt auf den vollzogenen Übergang in eine globale Umweltkatastrophe und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind.

Nach einer kurzen Pause und dem Lied „Bist du dabei?“ ging es mit der Diskussion weiter. Hier gab eine große Breite an Beiträgen und Fragen, zum Beispiel, was sie vom Opportunismus eines Olaf Scholz halte oder welche Lehren die MLPD aus dem Verrat am Sozialismus gezogen hat. Ob zur bürgerlichen Medizin, den Folgen des Pragmatismus im Ingenieurswesen oder auch zur Biologie mit der Frage, ob der Mensch ein egoistisches Wesen sei – in all diesen Fragen wurde die Haltung der MLPD von Gabi Fechtner tiefgehend und verständlich erklärt.



Die Diskussion weckte bei mehreren Zuhörern das Interesse, MLPD und REBELL besser kennen zu lernen oder Mitglied zu werden. Eine gelungene Veranstaltung bei bestem Wetter, die Lust machte auf mehr!