Millionen Kumpel und Antiimperialisten werden eine Macht für die Zukunft der Menschheit

Der Bergbau ist heute weltweit so wichtig wie nie. Im Jahr 2021 wurden weltweit 17,9 Milliarden Tonnen produziert – nahezu doppelt so viel wie noch 1985. Die kapitalistische Produktion lechzt für ihren Maximalprofit, für Macht und Einfluss nach immer mehr Rohstoffen. Sei es für Elektroautos, Computer-Hardware oder eine verschwenderische Überproduktion. Gleichzeitig wird in Deutschland medial so getan, als ob der Bergbau tot sei, nur noch als Folklore, Halden und Industriedenkmäler vorhanden. Tatsächlich wurde mit dem Ende des Steinkohlebergbaus und der Flutung der Zechen in Deutschland eine der modernsten und sichersten Untertage-Industrien der Welt zerstört.

Doch entgegen der gängigen Meinung gibt es auch in Deutschland noch viele Bergwerke – Braunkohle-Tagebaue, Kali- und Salz-Gruben sowie Bergwerke, in denen Minerale abgebaut werden. Vor allem wird mit der „Zeitenwende“ auch eine neue Rohstoffpolitik eingeleitet: Es sollen neue Zechen in Deutschland aufgebaut werden, um sich „unabhängig“ – vor allem von Russland und China zu – machen.

Die Bergleute in Deutschland gehören zu den über 50 Millionen Bergleuten, die es heute weltweit gibt. Und für das Ruhrgebiet und das Saarland gilt: Die Bergleute, ihre Familien und ihre Kultur sind lebendig. Ihre revolutionäre Tradition ist heute, morgen und übermorgen wertvollster Lehrstoff für die ganze Arbeiterbewegung! Es ist eine Bewegung entstanden von (ehemaligen) Bergleuten und den Menschen aus den Bergbauregionen, die gemeinsam kämpfen gegen eine Politik der verbrannten Erde der Ruhrkohle AG (RAG).

Machtkampf um Rohstoffe verschärft sich

Aus den Bergleuten der Welt und der Natur pressten alleine die 40 größten Bergbauunternehmen im Jahr 2020 545 Milliarden Dollar Profit.² Der Bergbau steht am Beginn fast jeder Produktion, für die er die Grundzutaten liefert. Darum ist ein heftiger Konkurrenzkampf entbrannt. Eine Studie im Auftrag der Bundesregierung benennt 46 strategische Rohstoffe – von Aluminium bis Zinn. Diese strategischen Rohstoffe sind sehr ungleich auf der Welt verteilt. So produziert China 96 Prozent der weltweiten Menge an Gallium, die Türkei 91 Prozent des Bors, Südafrika 84 Prozent des weltweiten Rhodiums, Australien 82 Prozent des weltweiten Lithiums und Brasilien 88 Prozent des weltweiten Niobs.

Der imperialistische Konkurrenzkampf darum geht bis zum Krieg um rohstoffreiche Gebiete. Zugleich wird die Ausbeutung von Bodenschätzen immer rücksichtsloser gegenüber Mensch und Natur betrieben. Das reicht von der Vergiftung ganzer Landstriche oder dem vollständigen Sprengen von Bergkuppen über die Vertreibung von Ureinwohnern, den gefährlichen Kleinbergbau bis zur Wasserverschwendung.

Diese Entwicklung ist Teil der Verschärfung der allgemeinen Krisenhaftigkeit des imperialistischen Weltsystems und seiner beschleunigten Destabilisierung. Sie äußert sich in der strategischen Rivalität zwischen USA und China, der Brutalisierung der Kriegsführung im Ukrainekrieg in Verbindung mit der atomaren Weltkriegsgefahr, einer Abschaffung bereits erkämpfter Frauenrechte sowie dem Überschreiten irreversibler Kipppunkte in der begonnenen globalen Umweltkatastrophe. Und überall begehren Menschen dagegen auf! Überall entbrennt zugleich ein heftiger weltanschaulicher Kampf, in welche Richtung Unmut und Protest gehen.