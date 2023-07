Rote Fahne: Die NGG befindet sich noch in verschiedenen Branchen im Tarifkampf. Wie kommt es, dass in einer solch uneinheitlichen Tariflandschaft – zum Teil zum ersten Mal – beachtliche Streikaktionen stattgefunden haben?

Marcel Mansouri: Einen Preisschock und die damit verbundene Not in dieser Höhe haben die Leute bisher nicht erfahren. Wir sehen aber zugleich, dass die Unternehmen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie relativ unbeeindruckt sehr gute Gewinne machen.

Am 22. Juni hat die NGG in der Süßwarenindustrie für 60 000 Beschäftigten der unteren Lohngruppen eine tabellenwirksame Erhöhung von 350 Euro im Monat gegen den erbitterten Widerstand des Verbandes durchgesetzt.



Wie bewertet ihr das Ergebnis?

Wir sehen den Tarifabschluss als großen Erfolg, insbesondere der aktiven Kolleginnen und Kollegen, die dafür gekämpft haben. In den unteren Lohngruppen sind das etwa 15 Prozent. Bei der Einstiegslohngruppe sind wir von 2300 auf 2650 Euro hoch.

Auch ihr wurdet mit Angriffen auf das Streikrecht konfrontiert. Um was geht es dabei und was habt ihr dagegen unternommen?

Das war kein Angriff auf das Streikrecht. Wir haben neun dezentrale Tarifverträge in der Süßware mit unterschiedlichen Laufzeiten. Wir wollten bundesweit gleichzeitig streiken. Die Arbeitgeber meinten, dass nur die Tarifgebiete streiken dürften, bei denen die Tarifverträge schon abgelaufen waren und haben das gerichtlich prüfen lassen. Insgesamt haben sie sechs Warnstreiks gerichtlich untersagen lassen. 62 Streiks fanden statt.

Das Streikrecht ist in Deutschland aufgrund der BAG-Rechtsprechung aus den 1950er-Jahren viel zu unternehmerfreundlich. Es wird höchste Zeit, dass sich das ändert. Trotzdem gehen die Leute auf die Straße!



Die NGG ist im Aufwind und konnte sich in der letzten Zeit mitgliedermäßig stärken. Was sind die Gründe?

Ja, wir haben in diesem Jahr bereits 400 Streiks gehabt. Denn die Leute vertrauen auf uns, gerade in der Krise. Und wir haben hoffentlich mit unseren Abschlüssen gezeigt, dass wir das sehr ernst und als Auftrag nehmen; und dass wir das auch in gute Ergebnisse umsetzen können.



Eure Erfahrungen bestärken uns Marxisten-Leninisten darin, für Gewerkschaften als Kampforganisationen einzutreten. Die Rote Fahne und die MLPD wünschen euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg!