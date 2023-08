Rote Fahne 17/2023

Was bleibt vom grünen Image der Ampel-Regierung?

Am 24. September 2021 gingen beim Aktionstag von „Fridays for Future“ (FFF) 620.000 Menschen in 470 Städten auf die Straße, zwei Tage vor der Bundestagswahl. Viele hofften, damit die Wahl im Sinne einer „ökologischen Wende“ zu beeinflussen. Und viele wählten aus dieser Hoffnung die Ampel-Parteien, oft gerade auch die Grünen. Doch statt „mehr Fortschritt zu wagen“, wie die neue Regierung es im Koalitionsvertrag versprach, sorgte sie für eine für den Planeten geradezu lebensgefährliche „Zeitenwende“ auch in der Umweltpolitik.

Von dr / ms