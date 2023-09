Rote Fahne 20/2023

„Die Einheitsfront ist gerade auch für die Jugend wichtig“

Die International Youth against Imperialism and Fascism¹ ist ein internationaler Zusammenschluss von fortschrittlichen und revolutionären Jugendorganisationen. Eine Vertreterin aus Deutschland berichtet über ihr Treffen, das in Verbindung mit dem Weltkongress der United Front in Truckenthal stattfand