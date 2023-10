Rote Fahne 22/2023

„Eine solche Streikbereitschaft habe ich noch nie erlebt“

Am 17. Oktober gab es eine internationale Video-­Po­diumsdiskussion zum Streik der US-amerikanischen Automobilarbeitergewerkschaft (UAW) gegen die „Big Three“¹, die drei großen US-Autokonzerne. Der konzernübergreifende Streik in zahlreichen Werken in den USA und drei weiteren in Kanada dauert nun bereits sechs Wochen. Er ist ein wichtiger Schritt in der Koordination und Kooperation der Kämpfe der Automobilarbeiter

Von fh