Erfahrungen aus dem Inneren eines chinesischen Übermonopols in Deutschland

Das betrifft genauso die Tatsache, dass im Vorstand der KP Chinas mehr Milliar­däre als Arbeiter sitzen. In Europa sind Monopolkonzerne aus China sehr aktiv. Bereits zwischen 2006 und 2021 haben sich chinesische Investoren an 442 Unternehmen in Deutschland beteiligt oder diese komplett übernommen2. Laut Berliner Morgenpost rangierte China bei den Investitionen in Deutschland 2021 auf Platz 8. Rund 2500 chinesische Unternehmen sind in Deutschland tätig,3 dazu gehören: Bank of China, Huawei, ZCC Cutting Tools, Minmentals, Haier, CATL … Übernommen haben chinesische Investoren unter anderem folgende ehemals deutsche Konzerne: den Autozulieferer Grammer, den Rüstungskonzern KrausMaffei, die Modekonzerne Tom Tailor und Esprit.

„Flexibler“ Umgang mit Vorschriften



Dass sich China und seine Übermonopole alles andere als auf dem „Weg zum Sozialismus“ befinden, davon können auch wir Arbeiter in Deutschland, die bei chinesischen Monopolen arbeiten, ein Lied singen. Das chinesische Monopol, in dem ich arbeite, mischt bei den „Fortune 2000“4 in der Oberliga mit. Aus Gesprächen mit Kollegen anderer solcher Betriebe weiß ich, dass sich die Erfahrungen ähneln.

So werden die Betriebe in Deutschland straff aus dem jeweiligen „Headquarter“ in China geführt. In China gelten andere Ausbeutungsbedingungen als in Deutschland. Der Sozialimperialismus in China (Imperialismus getarnt mit sozialis­tischen Phrasen) mit wenig demokratischen Rechten und Freiheiten ermöglicht den Monopolen eine direktere Herrschaftsausübung zur Schaffung der optimalen Ausbeutungsbedingungen. Sie müssen so weniger Rücksichten auf demokratische Rechte und Freiheiten nehmen, wie dies in Deutschland noch der Fall ist. Auch gibt es hier viel mehr Bürokratie und Vorgaben an die Industrie, die jedoch niemals ihre Machtausübung untergraben, sondern im Gegenteil in vielen Fällen ihrer Ausübung dienen.



Führungskräfte berichteten, dass die chinesischen Konzerneigner deshalb teilweise fragen: „Wie viel würde die Strafe kosten, wenn wir die Vorgabe einfach nicht beachten?“ Allein diese Frage zeigt die Kaltschnäuzigkeit und erbarmungslose Konzentration auf Erzielung von Maximalprofiten durch diese Konzerne. Dass dafür buchstäblich über Leichen gegangen wird, zeigte sich, als ein Kollege beim Bau einer neuen Halle ums Leben kam und der Vorstand anordnete, dass so etwas nicht nochmal passieren dürfe, weil solche Ereignisse dem Konzern Millionen Euro kosten. Wobei all das keine Spezialität chinesischer Konzerne ist, wie etwa der kriminelle Dieselbetrug von Daimler zeigt.



Kontaktpflege zu Politikern



Die Konzernspitze hält zu ranghohen Landespolitikern persönlichen Kontakt. Diese Politiker (egal welcher Partei sie angehören) kritisieren diese Arbeitsbedingungen nicht, sondern biedern sich regelrecht den Managern an und loben gegenüber den Medien deren Engagement zur „Schaffung von Arbeitsplätzen“. Die chinesischen Staatsvertreter in Deutschland begleiten die chinesischen Unternehmen politisch. Ein Gesandter der chinesischen Botschaft in Deutschland kritisierte bei einer öffentlichen Veranstaltung die China-Strategie der deutschen Bundesregierung, in der China als Rivale bezeichnet wird. Man sollte doch besser über die gemeinsamen Herausforderungen der grünen Transformation und die Potenziale der Zusammenarbeit sprechen.

Einig mit den deutschen Monopolkonzernen sind sich die chinesischen in der Spaltung der Arbeiterklasse. Chinesische Arbeiter werden gegen europäische Arbeiter ausgespielt und teilweise bevorzugt und in der Regel sogar viel besser bezahlt. Das schürt Widersprüche unter den Arbeitern trotz der heuchlerischen Fassade der „internationalen Familie im Unternehmen“. Aber auch „klassische“ Methoden der Spaltung wie der Einsatz von Leiharbeitern als Arbeiter zweiter oder dritter Klasse finden Anwendung.

Gemeinsamer Gegner im „Headquarter“

Ich lade jeden DKP-Kollegen, der Illusionen in „Chinas besonderen Weg zum Sozialismus“ hat, gerne ein, sich diesen besonderen Weg in solchen Betrieben einmal persönlich anzusehen. Statt solchen Illusionen aufzusitzen, müssen sich die Arbeiter, egal welcher Nationalität, über Ländergrenzen hinweg gegen ihre Ausbeuter und Imperialisten, egal welcher Coleur, zusammenschließen.



Und so diskutiere ich mit meinen Kollegen – ob Deutscher oder Chinese – dass unser gemeinsamer Gegner im „Headquarter“ der Konzerne und in den ihnen dienenden imperialistischen Regierungen sitz­en.