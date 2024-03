AfD-Spitzenkandidat zur Europawahl – frauenfeindliches Ekel

So lobt er die islamistisch-faschistischen, extrem ­frauenfeindlichen Taliban in Afghanistan für ihre Unterdrückung queerer Menschen in einem Podcast.¹ Ungebeten berät er junge Männer über Video: „Echte Männer sind rechts, … echte Männer sind Patrioten, dann klappt es auch mit der Freundin“.² Dafür braucht es natürlich auch „echte Frauen“. „Feministinnen sind grässlich und hässlich“, so Krah beim Politischen Aschermittwoch der bayrischen AfD.

Geringere Löhne von Frauen ein Märchen?

Keinesfalls dürfen sich also „echte“ Frauen für Frauen­rechte, für höhere Löhne, Verbesserung der Kinderbetreuung und schon gar nicht für ihre Befreiung einsetzen. Wozu auch? Laut AfD sind die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen ein Märchen. Und „Fremdbetreuung“ schadet Kindern und setzt sie der „Klimahysterie“ aus.

Und was die „Ideale“ angeht, die sollen völkisch sein. Erik Ahrens, ein Aktivist der neofaschistischen Identitären Bewegung, der mit Krah zusammen Videos dreht, fordert: So wie junge Männer für die Wehrpflicht „könnten junge Frauen gemustert und bei Eignung zur Abgabe von Eizellen verpflichtet werden, um die Demografie zu stabilisieren.“ Schließlich bestehe die Pflicht, dem Staat „mit seinem Eigentum zu dienen – dies umfasst auch den Leib, etwa im Kriegsfall“.³ Nicht nur die faschistische Rassenlehre lässt grüßen. Echte, patriotische Männer sollen als Kanonenfutter für imperialistische Kriege herhalten und echte Frauen dieses liefern. Welche Frauen- und Menschenverachtung!

Faschist Erdogan als Vorbild?

Als patriotisches Vorbild propagiert Maximilian Krah unverhohlen den faschistischen türkischen Staatspräsidenten Erdogan. So wie er sich für „türkische Interessen“ einsetze, brauche Deutschland „Politiker, die sich für deutsche Interessen einsetzen …“⁴ Kern dieser völkisch-nationalistischen Ideologie ist die rücksichtslose Durchsetzung der Interessen des deutschen Imperialismus gegen die Arbeiterklasse und jede kämpferische Opposition.

Machen wir gerade am 8. März klar: Die AfD hat ihre Rechnung ohne das wachsende Frauenbewusstsein gemacht. Wir gehen keinen Schritt zurück. Unsere Vorstellungen von echten Frauen und gesellschaftlichen Alternativen – für die MLPD der echte Sozialismus – sind eine Kampfansage an die „Ideale“ der AfD.