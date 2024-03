REBELL-AGs: „Wir haben einiges vor“

Erfurt:

In Erfurt machen wir jeden Montag eine öffentliche REBELL-AG, zu der jeder und jede kommen kann, um den REBELL kennenzulernen und direkt mitzumachen. Wir haben beschlossen, dass wir die Vorbereitung und Mobilisierung für das Pfingstjugendtreffen ins Zentrum stellen wollen. Deswegen haben wir bis zum Pfingstjugendtreffen ein allseitiges Programm gemacht: Einmal im Monat nutzen wir die AG für eine kulturelle Aktivität wie Lieder- oder Spieleabend.



Wir haben den Workshop zum Imperialismus, den Gabi Fechtner auf dem Pfingstjugendtreffen 2019 gehalten hat, gemacht. Eine Rebellin sagte hinterher: „Jetzt hab ich verstanden, was Kapitalismus ist und wie Ausbeutung funktioniert!“



Ab Mitte März wollen wir im Wohngebiet Spiele ohne Grenzen spielen und dabei neue Kinder und Jugendliche aus der direkten Umgebung kennenlernen und einladen.



Wir organisieren dabei auch bewusst unsere Kleinarbeit: wir haben einen Einsatz vor der Schule gemacht und planen, bei einem Volleyballturnier in der Umgebung für das Pfingstjugendtreffen einzuladen. Wichtig ist auch, dass alle Rebellen in ihrem Umfeld aktiv werben. Ein Rebell, der selbst Volleyball spielt, hat das Pfingstjugendtreffen in seinem Verein bekannt gemacht. …



Bei unserer letzten AG haben wir im neuesten Buch der MLPD („Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“) gelesen und dann unseren Einsatz bei Fridays for Future vorbereitet und ein Plakat gemalt.

Darmstadt:

Wir haben uns bei unserem ersten AG-Treffen erst einmal einen Überblick verschafft, was wir alles bis zum Pfingstjugendtreffen in unserer AG machen werden. Wir haben einiges vor!



Wir sind mitverantwortlich für die Organisierung des Songcontests, haben Aufgaben wie die Pflege des E-Mail-Accounts, eine schöne Moderation, die Erstellung einer Technikliste für die Musiker, die Festlegung der Gewinnerpreise und vieles mehr übernommen und starten jetzt mit der Vorbereitung.



Auch wollen wir gerne gemeinsam mit unseren Rotfüchsen einen eigenen Beitrag für den Songcontest auf die Beine stellen. …

Göttingen:

In Göttingen machten wir direkt von der AG einen Werbeeinsatz. Mit Flyern und einem schön hergerichteten Stand haben wir sowohl zur AG, als auch zum FFF-Aktionstag eingeladen. …



Außerdem haben wir uns überlegt, das Poster zur sozialistischen Jugend­bewegung aus dem REBELL-Magazin zu einem Umhängeschild zu machen, damit wir die Perspektive des echten Sozialismus breit bekannt machen.