„Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ – totgeschwiegen, unterdrückt und bekämpft

Das Buch stößt mit seinem wissenschaftlich fundierten Gehalt auf großes Interesse. 5881 Exemplare wurden bis Mitte März vertrieben. Rund 100 Besucherinnen und Besucher kamen während der Leipziger Buchmesse zur Buchvorstellung, trotz manipulativer Einschränkung der Werbung bei Instagram auf die Follower der MLPD.

Alle bekannten Umweltforscher und Journalisten haben Rezensionsexemplare des Buches erhalten. Doch während es in den bürgerlichen Medien von Buchbesprechungen zur Umweltfrage nur so wimmelt, erschien bis heute kein Wort zu diesem Buch! Stattdessen eine Flut indirekter Antworten, indem in Artikeln und Büchern davor gewarnt wird, trotz aller alarmierenden Faktoren nicht den „Zusammenhalt der Gesellschaft“ aufzukündigen. Gepaart mit Theorien und Hoffnungen, nach denen sich der Kapitalismus und die Existenz der Menschheit doch noch vereinbaren ließen.

Der Arktisforscher Markus Rex beschwichtigte kurz nach der Veröffentlichung des Buchs eindringlich: „Der Weltuntergang ist nicht nahe.“ Dabei hat der globale CO2-Ausstoß 2023 mit 40,2 Milliarden Tonnen einen neuen traurigen Rekord erreicht – dem 1,5-Grad-Ziel und aller Warnungen vor dem „Alarmismus“ zum Trotz.

Solche Theorien und Äußerungen zielen vor allem darauf ab, der notwendigen revolutionären Konsequenz aus dem Buch entgegenzuwirken und diese zu bekämpfen. Doch die Rettung der Menschheit vor dem Ausreifen der globalen Umweltkatastrophe erfordert nichts weniger als die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus und den Aufbau vereinigter sozialistischer Staaten der Welt. Es sind also vor allem antikommunistische Motive, weshalb das Buch bekämpft, totgeschwiegen und unterdrückt wird. Und es sind antikommunistische Anfeindungen und Benachteiligungen, die kritische Wissenschaftler und Autoren davor zurückschrecken lassen, öffentlich klar Position zu beziehen.

Der Vertrieb des Buchs ist eine Kampfansage – gegen reaktionäre Klimaleugner und gegen die antikommunistische Unterdrückung der fundierten Analyse mit der Perspektive des echten Sozialismus/Kommunismus!