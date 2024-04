Begegnungen mit Mao im heutigen China

In der Metropole Guangzhou mit 21 Millionen Einwohnern wollen wir uns ein eigenes Bild machen und besuchen mehrere Buchhandlungen. Direkt im Eingangsbereich empfängt uns an prominentester Stelle eine üppige Ansammlung von Schriften von und über Xi Jinping, dem Generalsekretär der heute revisionistischen KP Chinas. Im Zentrum platziert sind die bisher vier Bände von „China regieren“, praktisch eine Form seiner „Ausgewählten Werke“.

Wir fragen nach Büchern von Mao Zedong und erfahren, diese fände man im vierten Stock – offenbar will man sie dem Publikum nicht zu stark aufdrängen. Im Obergeschoss angekommen, werden wir zu mehreren großen Regalen mit zahlreicher Büchern heutiger chinesischer Autoren über Mao Zedong und seine Lehren geführt. Wir versuchen das Missverständnis aufzuklären: Unser Interesse gilt nicht den Deutungen in der Sekundärliteratur, sondern den Werken Mao Zedongs selbst. Der Verkäufer muss mehrere Kollegen konsultieren. Nach einiger Zeit findet sich einer, der uns in einem Regal ein paar chinesische Bände zeigt, die wir als Teil der fünfbändigen Ausgabe der „Ausgewählten Werke“ identifizieren. Allerdings fehlen zwei Bände. Ja, da müsse er mal im Lager schauen.

Wie auch in den anderen Buchhandlungen, die wir besuchen, ist man hier offenbar alles andere als bestrebt, Maos Schriften breit unter die Leute zu bringen. Die „Gesammelten Werke“ in acht Bänden gab es darüber hinaus zumindest in diesen Buchhandlungen gar nicht. Wenn es nach der Partei- und Staatsführung um Xi Jinping geht, soll Mao in Bildern, Denkmälern und einzelnen Zitaten gehuldigt werden, um unter dieser Tarnung den tatsächlichen revolutionären Gehalt seiner Theorie und Praxis zu begraben. Zu offensichtlich stehen sie der kapitalistischen Entwicklung des heutigen China direkt entgegen. „Die rote Fahne schwenken, um die rote Fahne zu bekämpfen“ hatte das Mao selbst zu Lebzeiten genannt.

Im Betrieb

Beim Besuch in einem Betrieb kommen wir auch an dem modern gestalteteten Bereich der Betriebsgruppe der KP Chinas vorbei, direkt neben der Kantine. Plakate mit dem Portrait Maos fordern auf, die dialektische Methode zu erlernen. Was darunter zu verstehen ist, soll man sich aber am besten durch die Schriften Xi Jinpings aus dem Bücherregal daneben aneignen. Dieser wende es schließlich auf die heutige Zeit an, erklärt man uns. Maos Ausgewählte Werke hätten sie selbstverständlich auch, die seien nur hinten, im Büro.

Gibt es „Gesammelte Werke“ Mao Zedongs?

Von den auf Deutsch verfügbaren „Ausgewählten Werken“ in fünf Bänden¹ sind nur die ersten vier von Mao selbst autorisiert worden, also jene, die die Periode bis zur Revolution und Staatsgründung 1949 ­behandeln. Band V, der die Periode des neudemokratischen Aufbaus bis zur „100-Blumen-Bewegung"² umfasst, wurde kurz nach seinem Tod 1976 herausgegeben und enthält im von der neuen entarteten Führung um Deng Xiaoping verfassten Vorwort bereits die revisionistische Kritik an der sogenannten Viererbande.³ Im vorangehenden Beschluss des ZK der KP Chinas vom 8. Oktober 1976 hieß es über Band V hinaus, dass „die weiteren Bände einer nach dem anderen erscheinen“ sollten und „gleichzeitig (…) aktiv Vorbereitungen für die Herausgabe des Gesamtwerkes Mao Zedongs getroffen werden.“⁴

Doch nachdem Deng Xiaoping seine Macht gefestigt und den Kapitalismus restauriert hatte, ließ er 1979 die Redaktion für Band VI, der die Periode des „Großen Sprungs nach vorn“ (und damit erstmals Schriften aus der Periode des sozialistischen Aufbaus⁵) enthalten sollte, ersatzlos auflösen. Die „Ausgewählten Werke“ wurden nie fortgeführt.

Tischtennis mit Mao

Am Abend machen wir uns auf zum Tischtennisverein des Straßenviertels, in dessen Nähe wir während unseres Besuches wohnen, um ein paar Partien zu spielen. Vor allem Arbeiter und Jugendliche kommen hierher. Zu unserer Überraschung schauen uns von der Längswand der Halle zwei riesige Porträts vom Pingpong spielenden Mao an.

Die Kollegen von der Nachbarplatte sprechen uns interessiert an, Ausländer hätten sie hier ja noch nie gesehen. Wir kommen auch auf Mao zu sprechen und was sie über ihn denken. „Er stand immer auf der Seite der Armen und der Arbeiter“ bekommen wir zu hören. „Er hat gelebt wie die einfachen Leute, sich nie Privilegien herausgenommen“, und: „Er hat unser Volk angeführt, sich aus Armut und Ausplünderung durch ausländische Mächte und die Kuomintang zu befreien.“

Gefragt, wie denn die Regierung in Deutschland sei, berichten wir, dass sie Politik nur für die Superreichen und internationalen Konzerne mache – zu Lasten der Bevölkerung. „Na dann ist es ja wie bei uns“ lachen sie.