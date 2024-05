Palästina-Solidarität: Proteste zum Nakba-Tag werden vorbereitet

Die ICOR ruft in einer kürzlich verabschiedeten Resolution auf:„ Wir verpflichten uns, dem Nakba-Tag am 15. Mai, dem Internationalen Tag der Solidarität mit Palästina am 29. November usw. besondere Aufmerksamkeit zu schenken als weltweite Protest- und Kampftage. Wir verfolgen das Vorhaben, internationale Solidaritätsbrigaden zum Wiederaufbau in Gaza zu entsenden. Wir streben an, ein Krankenhaus aufzubauen.¹



Von den Protesten der Studenten in New York wird berichtet: „Im College of New York verknüpfen sie bereits Forderungen nach einem Ende des Gazakriegs mit Forderungen nach der Wiedererlangung kostenloser Studiengebühren. … Demon­stranten und Hafenarbeiter schlossen am 15. April den Hafen von Oakland.“



An der Online-Konferenz zu Palästina kurz vor dem 1. Mai nahmen auch Vertreter der Koordinierungsgruppe des Hafenarbeitererfahrungsaustausches aus Rotterdam und Hamburg teil. Sie berichteten über Solidaritäts- und Protestaktionen im Hafen Rotterdam gegen die israelische Container-Reederei ZIM. Und es wurde der Vorschlag eingebracht und aufgegriffen, zum Nakba-Tag am 15. Mai koordiniert weitere Protestaktionen in verschiedenen Häfen zu organisieren.