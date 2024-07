Rote Fahne 14/2024

Sind die Flüchtlinge schuld an der Wohnungsnot?

Die AfD profiliert sich als das „soziale Gewissen“ Deutschlands – und als „Anpacker“-Partei. Eine Analyse zu den tatsächlichen Ursachen der wachsenden Wohnungsnot braucht und will sie nicht. Stattdessen macht sie Stimmung mit ständig neuen Geschichten, wo angeblich irgendwelche Flüchtlinge an Stelle von „deutschen“ Familien in Wohnungen einquartiert werden

Von cja/ms