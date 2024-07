Vielfältiges Programm beim Lenin-Seminar im September

Lenins Lehren sind lebendig

Lenin, der große Führer der internationalen Arbeiterklasse, starb vor 100 Jahren. Aber seine Lehren sind lebendig bis heute. Als Lenin starb, gingen Millionen zu seinem Gedenken auf die Straße. Arbeiterinnen und Arbeiter auf der ganzen Welt trauerten um „unseren Lenin“. Unter Lenins Führung haben die Völker des russischen Reichs erst den Zaren, dann die Kapitalisten entmachtet und den ersten sozialistischen Staat in der Geschichte aufgebaut. Lenin hätte es gefallen, zu wissen, dass 2024 kämpferische und für den Sozialismus begeisterte Menschen aus aller Welt von seinem Lebenswerk lernen wollen.

Acht Themenschwerpunkte

Die Begegnung mit Lenins Erbe findet während des dreitägigen Seminars in acht Themenschwerpunkten statt:

1. Lenin und der Imperialismus

Lenin analysierte, dass sich der Kapitalismus zum Imperialismus weiterentwickelt. Die Weiterentwicklung zum Imperialismus ist vor allem durch die Herausbildung von Monopolen gekennzeichnet.

2. Lenins Weltanschauung und die dialektische Methode

Lenin studierte die Werke von Marx und Engels sehr gründlich. Er studierte aber nicht, um sich Buchwissen anzueignen, sondern um Probleme in der Praxis zu lösen. Dabei wandte er die dialektische Methode an und formulierte grandios die „Bestimmungen der Dialektik“.

3. Lenin und der proletarische Internationalismus

Lenin war von ganzem Herzen Internationalist und lebte die Parole „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“.

4. Lenin und der Kampf um nationale Befreiung

Zum Kampf um nationale Befreiung sagte Lenin, dass die Kommunisten im Kampf um nationale Befreiung mutig und offen mit den unterschiedlichsten Kräften zusammenarbeiten müssen, aber niemals ihre eigene proletarische Identität aufgeben dürfen.

5. Lenin – Vorkämpfer für die Jugend

Lenin traute der Jugend ein Menge zu, forderte sie heraus Großes zu schaffen, verlangte aber auch viel von ihr: zu lernen, zu lernen, zu lernen.

6. Lenin – Vorkämpfer für die Befreiung der Frau

In der freien Sowjetunion gab es die modernsten Gesetze für die Befreiung der Frau. Sie sind nicht einmal bis heute in allen kapitalistischen Ländern durchgesetzt.

7. Lenin und der revolutionäre Parteiaufbau

Auf der Basis der Prinzipien der Partei neuen Typs, wie Lenin sie entwickelt hat, arbeiten heute Revolutionärinnen und Revolutionäre in aller Welt.

8. Lenin und die sozialistische Revolution

Mutig und sorgfältig durchdacht zu bestimmen, wann die Zeit reif ist für die sozialistische Revolution und sie dann kühn durchführen – darin zeigte sich Lenins Genialität.

Reise in die Welt

Die Teilnahme am Seminar wird auch eine Reise um die Welt: aus allen Kontinenten und vielen Ländern werden Vertreterinnen und Vertreter der ICOR-Organisationen, Revolutionäre, Umweltkämpfer, Frauenaktivistinnen, Arbeiter, Jugendliche anreisen, um gemeinsam von Lenin für ihren Kampf heute zu lernen. Es werden spannende und erlebnisreiche Tage. Da wird nicht nur diskutiert – ein vielfältiges Programm von Sport, Kultur und Musik bis zum gemeinsamen Essen und Feiern wird schon jetzt vorbereitet. Hunderte Brigadistinnen und Brigadisten, Helferinnen und Helfer werden noch gebraucht. Demnächst wird die Plattform mit genauen Informationen und zur Anmeldung eröffnet. Rote Fahne wird weiter berichten. Den Abschluss bildet eine Demonstration in Nürnberg am Sonntagnachmittag.

Jetzt anmelden unter anmeldung.icor.info!

Der Anmeldeschluss für das Seminar ist der 15. August. Die Seminargebühr (Gesamttagung inklusive täglich zwei Mahlzeiten, ohne Unterkunft und ohne Frühstück) beträgt 120 Euro. Frühstück wird angeboten und extra bezahlt.

Unterbringung: Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland müssen sich selbst Unterkünfte außerhalb der Anlage besorgen. Zelten auf der Anlage ist möglich; Zeltplatz 7 Euro pro Nacht; Wohnmobilstellplätze begrenzt (siehe Anmeldeformular).

Anreise bis spätestens 12. September, 21 Uhr.