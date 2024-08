Rote Fahne 17/2024

Hitlers Putschversuch in Österreich im Juli 1934 - Austrofaschismus, Hitlerfaschismus und Arbeiterwiderstand

Der Erschütterung des Kapitalismus durch die Weltwirtschaftskrise 1929 versuchte das Monopolkapital in verschiedenen Ländern mit dem Übergang zur faschistischen Herrschaftsform entgegenzutreten. Der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 folgte kurz danach Österreich: Im März 1933 setzte Bundeskanzler Engelbert Dollfuß von der Christlichsozialen Partei die Auflösung des Parlaments durch. Der Austrofaschismus schuf eine Staatsform nach dem Vorbild des italienischen Faschismus Mussolinis stützte sich auf die Katholische Kirche und lehnte sich politisch an Italien an.

Von dk