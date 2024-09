BDI-Chef Russwurm macht Personalkahlschlag bei Thyssenkrupp zur Chefsache

Als Hauptakteur hat Russwurm mit Konzernchef Miguel López drei führende Vorstandsmitglieder der Stahlsparte geschasst. Damit wollen sie die Pläne zur Halbierung der Belegschaft und Vernichtung von 13.500 Arbeitsplätzen durchpeitschen.

Als Sohn eines Polsterers und einer Industriearbeiterin hat Siegfried Russwurm eine steile Karriere hingelegt. Als „durchsetzungsfähiger“ Monopolvertreter hat er sich in der Zeit von 2008 bis 2017 als Personalvorstand bei der Siemens AG erwiesen. In dieser Zeit wurden weltweit 12 600 Arbeitsplätze vernichtet. Seit 2021 ist er Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Das „ist der wichtigste Monopolverband, denn er tritt in der Hauptseite als politisches Organ zur Durchsetzung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen der Monopole im Staat auf“.²

„Vom Bärchen zum grimmigen Bären“

So titelte das Manager-Magazin, weil Russwurm zum lauten Kritiker der Bundesregierung und Feind der Gewerkschaften wurde.³ Ende Januar forderte der BDI und andere Verbände in einem Offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz: Steuersenkungen für die Unternehmen, „mehr Anreiz zum Arbeiten“ für Bürgergeldempfänger, die Senkung der Beiträge zu den Sozialversicherungen, Rentenkürzungen und die Rente mit 70. Russwurm steht für einen schärferen Kurs zur Abwälzung der Krisenlasten durch Monopole und Staat auf dem Rücken der Massen und auf Kosten der Umwelt.

Als Aufsichtsrat bei Thyssenkrupp legt er sich mit 27.000 Stahlarbeitern und Familien sowie vielen Menschen im Ruhrpott an. Er will damit auch ein Exempel für andere Belegschaften statuieren. Indem Russwurm der Bundesregierung die Forderungen des BDI diktiert, hilft er den Leuten zu verstehen, wer in diesem Land das Sagen hat: „Die hier ansässigen internationalen Übermonopole, die zum allein herrschenden internationalen Finanzkapital gehören, haben sich den Staat vollkommen untergeordnet, und die Organe des Monopolkapitals sind mit den Organen des Staatsapparats verschmolzen. Sie haben ihre allseitige Herrschaft über die gesamte Gesellschaft … errichtet.“⁴