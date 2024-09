Den U-Stahl mit der Nagelfeile bearbeiten ...

Um ein Problem zu lösen, braucht es ein jeweils angemessenes Werkzeug. Wie also mit der Ankündigung offener Massenentlassungen und Aufkündigung von Standortverträgen umgehen? Wie mit den Auswirkungen der Krisenhaftigkeit auf unser Leben: Den immer größeren Problemen, am Ende des Monats mit dem Geld klarzukommen, den Alltag zu stemmen, aber auch Zukunftsängste durch Kriege, Umweltkatastrophe, faschistische Gefahr richtig zu verarbeiten …

Allgemein werden hierfür individuelle und pragmatische „Lösungs“versuche angeboten. Bei drohender Arbeitslosigkeit nach einem oder auch zwei neuen Jobs umsehen oder einen Kredit aufnehmen? Hinter den Problemen herhecheln und die Familie irgendwie über Wasser halten? Das gleicht der Bearbeitung eines U-Stahls mit einer öligen Nagelfeile: sich abrackern, aber keinen Millimeter in der Lösung der Probleme weiter kommen.

Keine Zeit für das Wichtigste?

Viele sagen auch, dass sie „keine Zeit“ für politische Arbeit oder „andere Sorgen“ haben. Aber wenn die Probleme Ursachen im kapitalistischen Gesellschaftssystem haben, muss man sie dann nicht auch dort lösen?

Die MLPD ist das richtige Werkzeug dafür. Sie ist eine kampfstarke Partei, die konsequent auf der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter steht. Sie ist diejenige Partei, die daran arbeitet, dass die Arbeiterklasse in die Offensive kommt: Mit Massenstreiks und Demonstrationen nicht nur die verschärften Angriffe beantworten, sondern auch für ihre Lebensperspektive kämpfen. Für jeden, der das auch will, ist genau jetzt die Situation, sich ein Herz zu fassen und Mitglied in der MLPD zu werden!

„Arbeiteroffensive“, das geht nur organisiert. Mit dem richtigen Durchblick, mit Zusammenhalt, einem Organisationsapparat und der Perspektive des echten Sozialismus. Die MLPD hat all das. Sie muss aber unbedingt stärker werden. Natürlich sind nicht alle Probleme dadurch gelöst, dass man in die MLPD eintritt. Aber es ist der Weg, sie anzugehen.

Wie kann ich Mitglied werden? Was erwartet mich?

Mitglied in der MLPD kann werden, wer das Parteiprogramm und das Statut anerkennt. Jeder beteiligt sich nach seinen Möglichkeiten an der Kleinarbeit. In der Gruppe gilt auch das solidarische Prinzip: Einer für alle, alle für einen. Dazu stellt man einen Aufnahmeantrag und wird von der örtlichen Parteigruppe aufgenommen. Dann gibt es eine Kandidatenzeit, um sich gegenseitig kennenzulernen. Die Parteigruppe trifft sich regelmäßig alle zwei Wochen: Einmal im Monat werden die aktuelle Politik und die Arbeit beraten. Im Wechsel dazu finden Schulungen statt. Der monatliche Mitgliedsbeitrag staffelt sich je nach Einkommen und Verpflichtungen für Angehörige in sieben Stufen – ab 2 Euro bis zum höchsten Beitrag mit 35 Euro.¹