Volksrepublik China vor 75 Jahren gegründet

Zum Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China läuft in den bürgerlichen Medien eine heftige antikommunistische Kampagne. Ihr Kern ist die Hetze gegen den großen Revolutionär Mao Zedong. Verbunden wird das mit dem Betrug, der heutige Vorsitzende der KP Chinas, Xi Jinping, sei der zweite Mao und verfolge in gleicher Weise nationalistische Ziele wie dieser.¹

Selbstbefreiung der Volksmassen

Als Mao Zedong im September 1976 starb, trauerte die gesamte fortschrittliche Menschheit um ihn. Auch in Westdeutschland bewegte es viele Arbeiterinnen und Arbeiter, als die Marxisten-Leninisten eine Würdigung Maos in den Betrieben verbreiteten. Die Volksrepublik hatte ein hohes Ansehen. Weltweit war anerkannt, dass die chinesischen Volksmassen sich tatsächlich selbst aus dem Elend erlöst hatten – wie es die „Internationale“, die Hymne der revolutionären Arbeiterbewegung, forderte.



Der Sozialismus hatte für das bevölkerungsreichste Land der Erde die Rettung gebracht. Darüber hinaus genoss Mao hohen Respekt, weil er eine praktische Kritik an der bürokratischen Entartung der ehemals sozialistischen Sowjetunion geübt hatte. Während dort verknöcherte Apparatschiks wie Breschnew das Volk betrogen, hatte er 1966 in China die Massen – und vor allem die Jugend – zur Kulturrevolution gegen die „Machthaber auf dem kapitalistischen Weg“ mit der Losung aufgerufen: „Bombardiert das bürgerliche Hauptquartier!“

Verrat am Sozialismus



1973 warnte der führende Genosse Wang Hongwen: „Die Arbeiterklasse, die armen Bauern und unteren Mittelbauern und die breiten Massen der anderen Werktätigen sind Herren des Staates. Sie sind berechtigt, eine revolutionäre Kontrolle über die Funktionäre unserer Partei und unseres Staates auf allen Ebenen auszuüben. Diese Erkenntnis wurde dank der Großen Proletarischen Kulturrevolution in der ganzen Partei gestärkt. Aber gegenwärtig gibt es noch eine kleine Zahl von Kadern, insbesondere manche leitenden Funktionäre, die andere Meinungen unter den Massen … nicht dulden, die sogar die Kritik ersticken und Repressalien ergreifen … .“²



Genau diese Funktionäre – an ihrer Spitze Deng Xiaoping – ergriffen nach Maos Tod die Macht, verleumdeten die Kulturrevolution als „Katastrophe“, zerstörten die Diktatur des Proletariats und führten den Kapitalismus in China wieder ein. Wang und andere Revolutionäre, darunter Maos Frau, wurden verhaftet und verurteilt. Heute ist China ein neuimperialistisches Land, das die eigene Bevölkerung ausbeutet und unterdrückt und im internationalen Konkurrenzkampf nach Vorherrschaft in der Welt strebt.