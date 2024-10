Eren Ali: Die Union der Zyprioten ist eine antiimperialistische, fortschrittliche und zypriotische nationalistische Organisation, die sich für ein einheitliches, säkulares und pluralistisches Zypern ohne ausländische Militärpräsenz einsetzt. Sie wurde während der Protestwelle gegen die Türkei in den besetzten Gebieten Zyperns im Jahr 2011 gegründet.



Unsere Bemühungen gliedern sich in drei Hauptbereiche: internationale Solidaritätsaktivitäten, Kultur- und Bildungsarbeit sowie die Teilnahme an Wahlprozessen an der Seite anderer fortschrittlicher Formationen in Zypern. Unser Grundprinzip ist, dass unter der Kolonialisierung die nationale Befreiung eine Voraussetzung für jeden demokratischen oder Klassenkampf ist.



Daher glauben wir an das Konzept der „Einheitsfront“ und arbeiten auf der Grundlage der Prinzipien des Befreiungskampfes mit anderen politischen Fronten zusammen. Wir kämpfen für ein freies Zypern, in das alle Zyprioten zurückkehren, die aufgrund der Siedler- und Kolonial­politik nach der türkischen Besetzung vor 50 Jahren gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen.



Am 10. Oktober habt ihr weltweit ­Aktivitäten und Kundgebungen organisiert. Worum ging es dabei?

Das war ein Internationaler Tag der Solidarität mit dem zypriotischen Volk. Der 10. Oktober wurde gewählt, weil an diesem Tag im Jahr 1964 die Bewegung der Blockfreien Staaten eine Erklärung verabschiedete, in der sie die Souveränität, Einheit und Unabhängigkeit der Republik Zypern als Reaktion auf die ersten Maßnahmen der Türkei gegen das zyprische Volk bekräftigte.



Heute gibt es fünf NATO-Militärstützpunkte auf unserer Insel, die dazu genutzt werden, imperialistischen Terror in ganz Westasien und Nordafrika zu verbreiten. Das ist eine Situation, die durch die Folgen der Besetzung von 1974 ermöglicht wurde. Am deutlichsten wird dies bei den britischen Stützpunkten auf Zypern, die gegen das palästinensische und jemenitische Volk eingesetzt werden. Der Kampf für die Befreiung Zyperns erfordert ein größeres internationales Bewusstsein und Unterstützung, was das Hauptziel des Internationalen Tages der Solidarität mit dem zypriotischen Volk ist.



Wie manifestiert sich die Besatzung des türkischen Imperialismus in Zypern?

Die türkische Besatzung wirkt sich auf alle Aspekte des Lebens der Zyprioten aus, einschließlich der politischen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen. Zypern und seine Bevölkerung leiden weiterhin unter den Kriegsverbrechen, die vor 50 Jahren begangen wurden, sowie unter den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die auch heute noch begangen werden. Im Jahr 1974 wurde fast die Hälfte der zypriotischen Bevölkerung aufgrund der türkischen Besetzung der nördlichen Gebiete der Insel zwangsumgesiedelt. Heute setzt die Türkei ihre Siedler- und Kolonialpolitik fort und siedelt Menschen aus Anatolien nach Zypern um. Diese illegalen Siedler werden von der Türkei benutzt, um die griechischsprachigen Zyprioten an der Rückkehr in ihre Heimat zu hindern und die türkischsprachigen Zyprioten zu unterdrücken und ihren politischen Willen zu kontrollieren und zu manipulieren. Nikosia ist neben Jerusalem die einzige Hauptstadt, deren Teile noch immer besetzt sind. Sowohl die türkischsprachigen als auch die griechischsprachigen Zyprioten müssen Kontrollpunkte benutzen, die von den Besatzungstruppen kontrolliert werden, um sich in ihrem eigenen Land zu bewegen. Seit 1974 haben türkische Streitkräfte und andere illegale Elemente des türkischen Staates weiterhin Morde auf der ganzen Insel begangen. Die Ermordung von Persönlichkeiten wie Kutlu Adalı und Theophilos Georgiades sowie von anderen Politikern, Intellektuellen und einfachen Bürgern hat in ganz Zypern eine Atmosphäre des Terrors geschaffen.



Die Befreiung der Insel ist nicht nur für die Zyprioten entscheidend, sondern auch für die Befreiung der Region. Die türkische Besatzung sorgt dafür, dass die anderen vier NATO-Militärkräfte weiterhin auf der Insel präsent sind.



Ihr habt eine Broschüre veröffentlicht, kannst du diese kurz vorstellen?

Die neue Ausgabe der Publikation Liberate Cyprus mit dem Thema „Free West Asia and North Africa, End Imperialism“ befasst sich mit der Bedeutung der Bewahrung der territorialen Integrität eines einheitlichen Zyperns und der Aufrechterhaltung der Souveränität des zyprischen Volkes in seinem Kampf gegen den Imperialismus. Sie enthält historische Informationen über Zypern, Daten über den Siedlerkolonialismus und erklärt den antiimperialistischen und fortschrittlichen zypriotischen Nationalismus als eine Schlüsselideologie für die Befreiung der Insel.

Vielen Dank für das Interview