„Es ist möglich und notwendig, starke Volksbewegungen aufzubauen ...“

Freedom Road Socialist Organization (6.11.2024):

Der rassistische, reaktionäre Narr Donald Trump kehrt ins Weiße Haus zurück. Die Polarisierung des politischen Lebens in Amerika verschärft und vertieft sich … Die Arbeiterbewegung wird unter Beschuss geraten und es wird Versuche geben, unseren Lebensstandard zu untergraben. Die bigotten Kräfte in Washington werden alles tun, um Ungleichheit zu fördern, und es wird Angriffe auf unterdrückte Nationalitäten geben … In der Trump-Welt herrscht eine primitive Frauenfeindlichkeit, und wir können mit weiteren Maßnahmen zur Einschränkung unserer reproduktiven Rechte rechnen. Ebenso können wir mit Angriffen auf LGBTQ-Personen rechnen. Und der Völkermord in Palästina wird unter Trump weitergehen. Die gute Nachricht ist, dass dieser Krieg gegen die Menschen nicht einseitig sein wird. Es ist durchaus möglich und notwendig, starke Volksbewegungen aufzubauen, die zu ernsthaftem Widerstand fähig sind. Dies ist nicht die Zeit, den Kopf hängen zu lassen. Es ist an der Zeit, alle zu vereinen, die vereint werden können, um Trumps reaktionäre Agenda zu besiegen … .

frso.org/statements/build-the-movement- against-trump-make-the-u-s-ungovernable/

Party of Socialism and Liberation (6.11.2024):

Das Versagen der Demokratischen Partei, auf die Bedürfnisse der Arbeiterklasse einzugehen, führte zum Sieg von Donald Trump bei den Wahlen 2024. Im vergangenen Jahr hat sich die Biden-Harris-Regierung das politische Programm der Rechten zu eigen gemacht und die Unterstützung für den Völkermord Israels gegen die Bevölkerung von Gaza priorisiert, während stagnierende Löhne und steigende Preise für die Arbeiterklasse und die armen Menschen in den Vereinigten Staaten zu großer Not und großem Leid geführt haben … Wir weisen das Argument einiger Liberaler zurück, die Wahl von Trump sei lediglich ein Zeichen für die reaktionäre Rückständigkeit der Bevölkerung … Zahlreiche fortschrittliche Wahlinitiativen waren sogar in den Bundesstaaten erfolgreich, in denen Trump gewonnen hat. In den zehn Bundesstaaten, in denen das Recht auf Abtreibung zur Wahl stand, gab es beispielsweise in acht von ihnen eine klare Mehrheit dafür … Es ist dringend erforderlich, eine neue Massenbewegung zur Verteidigung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Menschen aufzubauen. Gleichzeitig ist die PSL der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, eine massenhafte, landesweite sozialistische Bewegung aufzubauen, um das eigent­liche Problem anzugehen, nämlich das kapitalistische System … .

liberationnews.org/psl-statement-trump-wins-as-the-democratic-party-moves-further-to-the-right/

Workers World Party (6.11.2024):

Der abscheulichste Vertreter der weißen Vorherrschaft, der Fremdenfeindlichkeit, der Frauenfeindlichkeit … und Neofaschist wird im Januar ins Weiße Haus zurückkehren … Eine Reihe von Faktoren trug dazu bei, dass Vizepräsidentin Kamala Harris gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verlor. Die Demokraten hatten absolut kein Programm, um Hauptanliegen vieler befragter Wähler hinsichtlich einer stagnierenden Wirtschaft und explodierender Lebenshaltungskosten auszuräumen. Der Völkermord an den Palästinensern durch die USA und Israel wurde auch unter einer Regierung der Demokratischen Partei nicht eingestellt. Warum sollte man für vier Jahre weiter so stimmen? … Revolutionäre der Arbeiterklasse haben unter den sehr schwierigen Umständen eine besondere Verantwortung, einen Weg nach vorne aufzuzeigen. Dieser Weg besteht darin, alle Kräfte zu vereinen, ungeachtet der Unterschiede, um sich gegen die unvermeidlichen Angriffe zu wehren.

workers.org/2024/11/81797/

Maoist Communist Union (2.11.2024):

Aus unserer Sicht ist klar, dass sowohl die Demokratische Partei, als auch die Republikanische Partei, Parteien der US-amerikanischen Monopolkapitalistenklasse sind. … Daher sollten die Arbeiter in den USA keine der beiden Parteien unterstützen. Die US-Bourgeoisie hat beschlossen, dass sie die heimische Wirtschaft radikal umstrukturieren und viele ihrer Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern ändern muss. Dies ist die Position sowohl der Biden/Harris-Regierung als auch der Trump-Kampagne, obwohl sie diese Position auf unterschiedliche Weise artikulieren und es einige signifikante Unterschiede zwischen ihren Plänen gibt. Angesichts des Aufstiegs Chinas zu einer imperialistischen Macht, die in der Lage ist, mit den USA auf globaler Ebene zu konkurrieren, ist es für die herrschende Klasse der USA notwendig, einige bedeutende Änderungen vorzunehmen … .

International League of Peoples Struggle, 6.11.2024:

Für die Menschen in den USA bedeutet dies in den nächsten vier Jahren eine tiefere Wirtschaftskrise, politische Unruhe und eine Blockade des Gesetzgebungssystems, eine Zunahme der staatlichen Repression, eine ermutigte faschistische Bewegung, die bereit ist, auf der Straße Gewalt gegen die antiimperialistische und demokratische Massenbewegung auszuüben, sowie eine Zunahme von Kriegen und Aggressionen unter Führung der USA weltweit. Es ist daher die Pflicht der Volksbewegung, der die ILPS mit Stolz dient, das krisengeschüttelte herrschende System herauszufordern, indem sie die Menschen zum Widerstand organisiert und breite Bündnisse gegen Faschismus und oligarchische Herrschaft aufbaut … .

ilps.us/statements/a1kqlefp8hcz6vfajmx2v7eekg3cf1