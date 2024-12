Rote Fahne 25/2024

MLPD – revolutionäre Arbeiterpartei mit klarem Zukunftsplan: Make Socialism great again!

Das Chaos der offenen politischen Krise in Berlin nimmt seinen Lauf. Nach den Enthüllungen über ihr Drehbuch des provozierten Koalitionsbruchs rutscht nach der SPD nun auch die FDP im freien Fall mit bisher zwei prominenten Rücktritten in die Krise. Die Mehrheit der Menschen hat von der Ampel-Koalition die Nase voll. Vom ul­trareaktionären Friedrich Merz mit seiner CDU/CSU erwarten auch nicht allzu viele etwas Besseres. Es ist vor allem die kleinbürgerlich-parlamentarische Denkweise, die zu Wahlwechsel-Überlegungen führt. Viele Menschen spüren, so kann es insgesamt nicht weitergehen. Sie sind politisiert und suchen wirkliche Alternativen. Die MLPD sagt als einzige Partei, dass das Scheitern der „Ampel“ wie aller zukünftiger Regierungen durch die kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten vorprogrammiert ist. Sie verfügt über einen klaren Zukunftsplan und will mit ihrem Wahlkampf dem echten Sozialismus weiter neues Ansehen verschaffen. Ihre selbstbewusste Botschaft: Make Socialism great again!

Von gs / ms