Rote Fahne 03/25

„Wir kämpfen um die Köpfe und Herzen der Menschen“

Nam Duy Nguyen wurde 1996 in Dresden geboren und wuchs in Riesa auf. Seit 2024 sitzt er für die Partei Die Linke im sächsischen Landtag als deren Sprecher für Gewerkschafts- und Arbeitspolitik, Sport, Asyl- und Migrationspolitik und ostdeutsche Belange. Als parlamentarischer Beobachter in Riesa wurde er dort brutal von einem Polizisten angegriffen