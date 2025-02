Rote Fahne 04/25

„Der Bergdoktor“ – eine TV-Serie mit Millionenpublikum

Die TV-Arztserie „Der Bergdoktor“ ist jetzt in der 18. Staffel seit 2008 angelaufen. Etwa sieben Millionen schauen jedes Mal zu – etwa 22 Prozent der möglichen deutschen TV-Zuschauer. Die Drehorte in Tirol sind Pilgerorte für die Serien-Fans. Was fasziniert so an diesen „Heimat-Dramen“? Dazu ein Kommentar

Von cw