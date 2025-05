Fouad Baker: „Ich werde nicht davor zurückschrecken, Kriegsverbrecher zu verfolgen“

In einer schmerzlichen und eindringlichen Erklärung, die unter anderem die ICOR erreichte, verurteilt Fouad Baker, Mitglied der Anwaltskammer am Internationalen Strafgerichtshof, das israelische Massaker, das in der Nacht auf den 23. April das Haus seiner Familie im Gazastreifen getroffen hat und dem 25 Menschen zum Opfer fielen – ohne jede Vorwarnung oder Evakuierungsanordnung.

Der Vorfall, über den internationale und arabische Medien wie FRANCE 24, Al Arabiya und Palestine TV berichteten, reiht sich in eine Serie von Massakern an der palästinensischen Bevölkerung ein. Zu den Betroffenen gehört auch die Familie Baker, die bereits mehrere israelische Verbrechen erdulden musste …

Baker bringt den Zeitpunkt des jüngsten Anschlags mit seiner sensiblen juristischen Arbeit in Verbindung. Der Bombenanschlag ereignete sich genau zu dem Zeitpunkt, als das von ihm geleitete Rechtskomitee ein detailliertes Dossier über israe­lische Kriegsverbrechen fertigstellte, um sich auf eine Pressekonferenz vorzubereiten, die von einer europäischen Rechtsorganisation gesponsert wurde. Das Dossier enthält Berichten zufolge präzise technische Informationen, die mehrere israelische Beamte in diese Verbrechen verwickeln.

Er enthüllte auch eine Reihe von Aufwiegelungen gegen ihn durch israelische Stellen, darunter Sendungen des israelischen Kan-Kanals und Inhalte, die vom sogenannten „Israeli War Room“ zeitgleich mit dem ersten Jahrestag der Ereignisse vom 7. Oktober verbreitet wurden. Baker betonte, dass ihn diese Drohungen nicht davon abhalten werden, seine juristische Mission fortzusetzen.

„Ich werde nicht davor zurückschrecken, Kriegsverbrecher zu verfolgen, und ich werde die Beteiligten weiterhin vor dem Internationalen Strafgerichtshof anklagen“, schloss Baker und betonte, dass die Gerechtigkeit immer stärker sein wird als Bombardierungen.