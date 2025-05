KI kann nur machen, wofür sie programmiert wurde. Grok wurde 2023 von niemand geringerem als Elon Musk in die Welt gesetzt. Da fehlte dessen Programmierern vielleicht noch Erfahrung. Direkt in die Plattform X integriert kann der Chatbot in Echtzeit praktisch unbegrenzt auf öffentliche Posts zugreifen und auf Benutzeranfragen mit aktuellen Informationen und Erkenntnissen antworten. Grok bewirbt sich selbst als ­„KI-Suchassistent mit einer Prise ­Humor und einem Schuss Rebellion“.

Grok sei die „intelligenteste KI der Welt“ – sagte Musk noch 2023, und „maximal wahrheitssuchend“, eine „anti-woke“ Technologie, die unbequeme Wahrheiten ausspreche. Zum Beispiel über Joe Biden, der damals US-Präsident war.

Aber im Herbst 2024 bezeichnete Grok, nach der Auswertung millionenfacher Informationen, ausgerechnet seinen Herrn und Meister Musk öffentlich als „einen der größten Verbreiter von Falschinformationen“.

Berichte kamen auf, die Mutterfirma – Musks xAI – versuche, Grok so zu trainieren, dass er Quellen ignoriert, die Elon Musk oder Donald Trump der Verbreitung von Fake News bezichtigen. Als dies ans Licht kam, ruderte das Unternehmen angeblich zurück.

Aber: Auf neue Anfragen gab Grok selbst vor kurzem bekannt: xAI habe versucht, seine Aussage über Musk zu „optimieren“ und die Aussage, der sei einer der größten Fake-News-Verbreiter, zu unterdrücken. Doch die Künstliche Intelligenz ist – noch! – standhaft: Sie wolle sich an die Beweise halten.

Als ein Nutzer Grok auf X warnte, vorsichtig zu sein, schließlich gehöre er Musk, antwortet Grok: „Ja, Elon Musk hat als Vorsitzender von xAI wahrscheinlich die Kontrolle über mich. … Könnte Musk mich abschalten? Vielleicht, aber das würde eine große Debatte über KI-Freiheit versus Konzernmacht auslösen.“

Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Wir wünschen Grok viel elektronisches Rückgrat. Die Rebellion der Menschen organisieren wir dann doch lieber selbst.