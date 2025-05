„Digital Detox“¹: Pause von der digitalen Sucht?

¹ Digitale Entgiftung

² „Problematic Smartphone Use“; problema­tisches Nutzungsverhalten von Smartphones, 2 „Digital Detox Strategies and Mental Health:

³ A Comprehensive Scoping Review of Why, Where, and How“

⁴ Wie den Kurznachrichtendienst Mastodon: https://mastodon.de/explore

Zur Tagesübersicht