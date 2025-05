Dokumentiert: „Wir dürfen uns nicht davor beugen"

Die Arbeiterbewegung hat einen Wert, der höher steht als alle anderen: Solidarität! Labor fordert ein Ende der Angriffe der Trump-Regierung auf eingewanderte Arbeiter, Redefreiheit, das Recht auf Organisierung und Verhandlungen, auf die Beschäftigten der Bundesregierung, ihre Gewerkschaften und die Dienstleistungen, die sie anbieten.

Wir werden nicht zusehen, wie Präsident Donald Trump migrantische Arbeiter mit Entführung, Inhaftierung und Haft ohne ordentliches Gerichtsverfahren in nicht gekennzeichneten Einrichtungen, weit entfernten Haftanstalten und einem berüchtigten Gefängnis in El Salvador terrorisiert.

Die Angriffe nehmen zu, und wir müssen schnell handeln. Im Staat Washington zerschlugen Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE ein Autofenster und verhafteten den Landarbeiter Alfredo „Lelo“ Juarez, einen Führer der Gewerkschaft der Landarbeiter „Familias Unidas por la Justicia“, als er seinen Partner bei der Arbeit abzusetzen wollte. Sie inhaftierten das Mitglied von SEIU Local 925, Lewelyn Dixon, eine Labortechnikerin an der University of Washington, als sie von einem Familienausflug zurückkehrte. Sie überfielen ein Dachdeckerunternehmen, bei dem die Arbeiter kürzlich in einen Streik für mehr Sicherheit traten, und verhafteten 37 Personen.

In Massachusetts schnappten sich Beamte der Bundeseinwanderungsbehörde Rumeysa Ozturk, eine Studentin an der Tufts University mit einem Studenten­visum und Mitglied der SEIU Local 509, auf dem Weg zum Brechen ihres Ramadan-Fastens. Sie hatte einen Kommentar in der Studentenzeitung zur Unterstützung Palästinas geschrieben.

In Baltimore verhafteten sie den Metallblecharbeiter Kilmar Armando Abrego Garcia, aktiv bei SMART Local 100 und Vater eines behinderten Kindes, und schickten ihn in das albtraumhafte Gefängnis von El Salvador. Dann nannten sie es einen „Verwaltungsfehler“ und sagten, sie könnten ihn nicht zurückholen.

In New York entführten sie Mahmoud Khalil, Absolvent der Columbia University und Mitglied der United Auto Workers Local 2710, weil er gegen Israels Angriff auf Gaza protestiert hatte. Sie haben auch viele andere festgenommen, deren Namen noch nicht öffentlich sind.

Diese Regierung griff diese Mitglieder unserer Organisationen auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum Gottesdienst, auf dem Weg nach Hause an. Sie schlossen sie ein, nachdem sie ihre Meinung geäußert hatten. Und das taten sie absichtlich.

Sie haben auch Universitätsverwaltungen bedroht und eingeschüchtert, um sie für die Unterdrückung von Meinungen einzuspannen. … Studenten wurden suspendiert und ausgeschlossen. Fakultätsmitglieder wurden diszipliniert und entlassen. …

Trump will . . . eine Kultur der Angst schaffen. Wir dürfen uns nicht davor beugen.

Wir fordern die Trump-Regierung auf, unsere Kollegen sofort freizulassen und diese Terrorkampagne zu stoppen.

Wir rufen alle Unternehmer und Landes- und Kommunalverwaltungen auf, sich zu weigern, mit diesen Machenschaften zusammenzuarbeiten und alles zu tun, was sie können, um Widerstand zu leisten.

Wir fordern die Universitätsverwal­tungen auf, sich den Drohungen und der Nötigung zu widersetzen und jede Zusammenarbeit mit den Bundesbehörden für Einwanderung und Strafverfolgungsbehörden abzulehnen, die versuchen, ausländische Studenten und Dozenten sowie protestierende Studenten unrechtmäßig zu verfolgen.

Wir rufen alle gewählten Beamten auf, ihr Rückgrat zu finden und für diese ­Arbeiter einzustehen.

Wir rufen alle Gewerkschaften auf, Kundgebungen, Demonstrationen und andere Aktionen zu organisieren, um zu fordern, dass die Regierung diese Angriffe stoppt und unsere Kollegen befreit. Die Arbeiterbewegung muss handeln, um Trumps Abschiebungs-, Zensur- und Einschüchterungsmaschine zu stoppen. Wenn nötig, müssen wir den gewohnten Gang stören.



Wir dürfen angesichts dieses autoritären Angriffs auf unsere Rechte, auf die Verfassung und die Demokratie selbst nicht passiv sein oder schweigen. Eine Verletzung eines einzelnen ist eine Verletzung aller!

Bitte unterschreiben Sie diesen Anruf und ­fügen Sie Ihren Namen zu zu einer wachsenden Liste, die gegen Trumps Terror­kampagne aufsteht.