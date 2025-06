Die Rote Fahne als „proletarische Illustrierte“ – worum geht es dabei?

Das wird die größte Veränderung des Rote Fahne Magazins seit der letzten Umstellung vor zehn Jahren, als wir die Rote Fahne erstmals als Magazin herausgaben. Es soll informativer, interessanter und vielseitiger werden und die Lebensfragen der Menschen allseitig aufgreifen. Man soll sich auf jede Ausgabe freuen können.

Das Themenspektrum ist heute noch einseitig an bereits politisch Interessierte ausgerichtet. Zukünftig werden auch Persönlichkeiten porträtiert, der Sport wird behandelt, ebenso Kultur und Rätsel, verschiedene Länder der Erde, gesunde Ernährung, Geschichte, Naturwissenschaften, politische Themen der Zeit, Kontroversen und vieles mehr.

Das Wesen der Sache verständlich machen

Die Sprache muss vielfältiger und verständlicher werden, ohne zu verflachen. Dabei spielt bei einer Illustrierten auch die Gestaltung eine größere Rolle. Der Kern der Umstellung besteht in der populären Propaganda. Dass die Rote Fahne das Wesen so trifft, dass es jeder versteht. Eine besondere Rolle wird dabei die Kultur spielen: Mit der Umstellung wollen wir Schlussfolgerungen aus dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur“ ziehen, was wir bisher noch zu wenig machen.

Wir wollen die in den letzten Jahren veränderten Lese- und Sehgewohnheiten der Menschen mehr beachten. Die Rote Fahne muss besser an das theore­tische Organ der MLPD, REVOLUTIONÄRER WEG, heranführen, von dem ja viele neue Nummern erschienen sind. So sind auf seiner Homepage viele vertiefende und ergänzende Hintergrundartikel und Auseinandersetzungen dokumentiert. Neben dem Rote Fahne Magazin gibt es auch die täglichen Rote Fahne News und Rote Fahne TV, das ausgebaut wird. Das Profil des Rote Fahne Magazins wird hier einen besonderen Platz einnehmen.

Aktive Unterstützung gefragt

Ein Leser fragte, ob die Rote Fahne dann künftig nicht mehr Zentralorgan der MLPD sei. Doch, sie wird das in ihren drei Seiten künftig sogar besser verwirklichen! Es ist zu beachten , dass das Zentralorgan nicht mehr dieselbe Rolle wie zu Lenins Zeiten spielt. Heute haben wir das System REVOLUTIONÄRER WEG als zentraler Propagandist und die Parteiorganisation.

Als Redaktion müssen wir einen kleinbürgerlich-intellektuellen Zug überwinden und besser lernen, wie die Menschen heute denken, lesen und sprechen.

Wir bitten alle Leserinnen und Leser, das aktiv zu unterstützen: mit kritischen Hinweisen oder eigenen Vorschlägen. Meldet euch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gestaltungsbereich, im Fotowesen, bei Spezialkenntnissen oder auch als Betriebs-, Jugend- oder Alltagskorrespondenten.