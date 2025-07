1525 dran, dran, dran – 2025 die Enkel fechten’s besser aus!

Die Initiatoren Romuald Schaber, Petersthal (Oberallgäu), Franziska Schmidt, Ulm, und Gerd Zitzner, Essen, schreiben in der Einladung: Die Aufständischen „forderten die Abschaffung der Leibeigenschaft und gleiche Rechte für alle. Aufrund großer Zersplitterung und durch Verrat der Bündnispartner wurde ihr Kampf grausam niedergeschlagen. Aber ihre Forderungen nach Menschenrechten und ihre Sehnsucht nach Freiheit waren in die Welt gesetzt. Vieles wurde erst Jahrhunderte später erkämpft, manches bis heute noch nicht. Wir wollen in einer Kulturveranstaltung aufzeigen: Wo stehen Bauern und Arbeiter heute? Was steht einem Leben für Menschlichkeit und Demokratie für alle noch entgegen? Was können wir aus der Geschichte lernen?“

Der Nachmittag hat drei Bestandteile (Einlass 11.30 Uhr):

Begrüßung und drei Mittagessen zur Auswahl (12 Uhr – 13.30 Uhr) Tribunal gegen das Höfesterben für eine Landwirtschaft der Zukunft (13.30 Uhr – 15.30 Uhr) Singspiel über den Bauernkrieg, aufge­führt von Kindern und Jugendlichen (15.30 Uhr – 17 Uhr); anschließend gemütlicher Ausklang

Tribunal gegen das Höfesterben und für eine Landwirtschaft der Zukunft

Das Tribunal wird nach der Eröffnung mit einer Anklagerede eingeleitet. Angeklagt wird die monopolistische Agrarindustrie als Teil des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals, (Banken, Handels- und Lebensmittelkonzerne (ALDI und andere), Chemie- und Landtechnik-Konzerne und andere)

Das Gasthaus zur Moosmühle heißt alle Teilnehmer und Gäste herzlich willkommen!

Für das Mittagessen empfehlen wir: