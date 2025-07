„Ein klarer Verstoß gegen das internationale Völkerrecht“

¹ Es sei in diesem Zusammenhang angemerkt, dass das Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte (Art. 1 Abs. 4 ZP I 1) ausdrücklich „bewaffnete Konflikte, in denen Völker gegen Kolonialherrschaft und fremde Besetzung sowie gegen rassistische Regimes in Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung kämpfen“ als legitim ansieht.

