„Wir wollen die Menschen sensibilisieren …“

Rote Fahne: Was wollt ihr mit dem Solidaritätscamp erreichen?

Larissa: Wir wollen die Menschen dafür sensibilisieren, dass mit deutschen Waffen in Palästina Kinder getötet werden. Wir fordern die deutsche Regierung auf, zu intervenieren. Deutschlands Aufgabe sollte es sein, keine Waffen zu liefern, sondern Frieden zu schaffen. Und wir wollen den palästinensischen Einwohnern aus Witten einen Raum, einen Safe-Space geben, in dem sie sich selbst, ihre Kultur, ihr Land, ihren Stolz zeigen können, ohne dass sie dafür verfolgt werden.

Wie reagiert die Bevölkerung darauf?

Die Bevölkerung ist zum Großteil echt begeistert. Es stimmen uns sehr viele Menschen zu, die hier vorbei kommen und das Gespräch suchen. Wir hatten hier verschiedenste Menschen, die sich mit uns solidarisierten. Wir bekommen wahnsinnig viel Support. Also die Menschen bringen uns Essen, Snacks, alles mögliche, was wir brauchen, bieten uns ihre Unterstützung an. Es ist ein echt schönes Miteinander hier im Lutherpark in Witten.

Was habt ihr für die Zukunft geplant?

Wir haben vor, auf jeden Fall die Menschen in Nordrhein-Westfalen noch mehr zu sensibilisieren und aufzuklären. Wir planen verschiedene Demos in nächster Zeit, voraussichtlich auch mehr Camps. Wir wollen auch Infostände in den Innenstädten durchführen, um möglichst breit gefächert viele Menschen zu erreichen.

Vielen Dank für das Interview!