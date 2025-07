Gemeinsam was schaffen: Sommercamp 2025

Die großen und kleinen Camperinnen und Camper werden gemeinsam ein tolles Programm gestalten: mit Workshops, einer Bergarbeiter-Kulturrevue, einem internationalen Sportturnier, Ausflügen, Liederabenden, Campkino und so weiter.

Gemeinsamer Sport gehört fest dazu

Sommercamp heißt aber auch: Sport, Bewegung – und zwar gemeinsam. Jeden Morgen startet der Tag mit Frühsport. Ob beim Volleyball, beim Joggen oder beim Kampfsport am Nachmittag: Alle Geschlechter trainieren zusammen, niemand wird ausgeschlossen. Es geht darum, wie man zusammen stärker wird.

Ein Highlight wird das Internationale Sportturnier am 2. August! Aus verschiedenen Ländern kommen Jugendliche zusammen und treten beim Volleyball oder beim Fußball gegeneinander an – immer unter dem Motto: „Freundschaft im Wettkampf“. „Wir wollen ganz klar dem Einfluss der AfD in den Thüringer Sportvereinen entgegenwirken und laden herzlich die Mannschaften aus der Region ein. Gemeinsam zeigen wir, was wirklicher Zusammenhalt im Sport bedeutet“, ergänzen die Sommercamper.

Auch praktisch wird beim Sommercamp angepackt: In diesem Jahr werden die Wiederaufforstungsarbeiten des Thüringer Waldes mit unterstützt. Sie sind in der begonnenen globalen Umweltkatastrophe unerlässlich. Gerade bei Hitzeperioden mit über 35 °C kann ein gesunder Wald für Abkühlung sorgen, die allen hilft. Jeder Baum produziert Sauerstoff. Die Kinder und Jugendlichen werden eine Produktionsstraße bauen, ganz wie in der Industrie, zur Herstellung neuer Teile für den Ferienpark. Was genau? Lasst Euch überraschen!