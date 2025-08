„Euer Akt der Solidarität steht wie ein Leuchtfeuer inmitten der Dunkelheit“

Liebe Genossin Monika, liebe Genossinnen und Genossen der ICOR (Internationale Koordination revolutionärer Parteien und Organisationen), angesichts der unnachgiebigen Unterstützung durch die reaktionären arabischen Regime und die internationale Ordnung – die von zionistischem Einfluss dominiert wird und der israelischen Propaganda völlig verpflichtet ist – und angesichts des Versagens des internationalen Menschenrechtssystems, Israels andauernden Völkermord gegen das wehrlose palästinensische Volk in Gaza zu stoppen, steht Euer Akt der Solidarität wie ein Leuchtfeuer inmitten der Dunkelheit.

Aus dieser düsteren Realität erwächst Hoffnung, verkörpert durch die heldenhaften Bemühungen derjenigen, die sich für humanitäre und internationale Solidarität einsetzen. Ihre mutige Entscheidung, Ihre Stimme zu erheben, die Belagerung des Gazastreifens zu durchbrechen, symbolisch Hilfe zu leisten und das Schiff „Handala“ zu taufen und sein ikonisches Bild zu verwenden, ist für uns von großer Bedeutung.

Sie gibt uns Kraft, Entschlossenheit und erneute Entschlossenheit, angesichts dieser zionistischen Aggression und des völkermörderischen Krieges, der darauf abzielt, die einheimische Bevölkerung Palästinas zugunsten des zionistisch-amerikanischen Projekts in der Region zu entwurzeln und zu vertreiben, standhaft zu bleiben.

Hier in Palästina – in Gaza und in der Awda – sind wir voller Bewunderung und Dankbarkeit für den Mut und die Tapferkeit der Helden des „Handala“-Schiffs. Wir schließen uns Ihren Stimmen an und hoffen auf ihre Sicherheit und ihren Erfolg. Ihr Handeln macht deutlich, wie wichtig es ist, den Kampf fortzusetzen und den Weg der internationalen Solidarität weiterzugehen.

Die Befreiung Palästinas erfordert nach wie vor unermüdliche Anstrengungen und unerschütterliches Engagement, um die Maschinerie des zionistischen Kolonialismus in unserer Region zu zerschlagen.

Mit aufrichtiger Anerkennung