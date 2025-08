Spendenkampagne zur Bundestagswahl erfolgreich abgeschlossen – auf zu neuen Taten!

Der Landesverband Nord belegt gemessen an seinem Ziel den ersten Platz. Gemessen am Spendenergebnis gebührt der Spitzenplatz dem Landesverband Baden-Württemberg, knapp dahinter folgt Nordhein-Westfalen auf Platz 2. Alle Landesverbände bis auf Berlin-Brandenburg haben ihre Ziele übertroffen, die sie im Laufe der Kampagne meist kräftig erhöht hatten.

Breite Spendenaktivitäten unter der Bevölkerung waren und sind Trumpf! Es ist eine beachtliche Leistung der MLPD, sämtliche Wahlkampfkosten ohne einen Cent Steuergeld zu finanzieren. Das haben viele Menschen mit einer Spende gewürdigt. Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern und bei allen Sammlern herzlich!

Jetzt geht es darum, die Kritik der Bevölkerung am Völkermord in Gaza, an der mutwillig heraufbeschworenen akuten Weltkriegsgefahr und der Komplizenschaft der Bundesregierung mit den Regierungen in Israel und USA auch in organisatorische und finanzielle Stärkung zu verwandeln. Sammelt Spenden ganz bewusst für die antifaschistische und internationalistische Arbeit der MLPD. Denn Faschismus bedeutet Krieg! Die MLPD setzt sich für eine weltweit koordinierte Front des aktiven Widerstands gegen einen Dritten Weltkrieg ein. Das ist mit Kosten für Übersetzungen, Reisen und Gerichtsverfahren verbunden – und kostet Geld.

Erste Landesverbände haben begonnen, gerade jetzt auch neue Dauerspender zu gewinnen. Jede Parteigruppe sollte sich vornehmen, mindestens einen bis Jahresende zu gewinnen. Spenden nimmt jede Parteigruppe der MLPD gerne entgegen. Viel Erfolg beim Spendensammeln!

Spenden können auch per Paypal oder über das Spendenkonto bei der GLS-Gemeinschaftsbank überwiesen werden: IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort zum Beispiel „Internationalistische Arbeit“, „Antifaschistische Arbeit“ oder auch „Rechtshilfefonds“.