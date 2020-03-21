Rote Fahne 17/2025
Vorschau
Aktuell
- 3 Editorial: Zeit für AUF-Ruhr
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Gaza: Der Barbarei ein Ende bereiten!
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 9 Lehrstellen: Mangelware; RAG-Stiftung nimmt Trinkwasservergiftung in Kauf
- 10 „Man ist auf einmal ein Ratsherr“ – Erfahrungen eines Bergmanns in Rente
- 12 In den Klauen von RAG, Thyssenkrupp, RWE und Co.
- 16 Das RAG-Imperium – was und wer steckt eigentlich dahinter?
- 18 Rechtsanspruch auf Ganztagsplatz an Grundschulen – reicht das?
- 19 Defizit der Kommunen verdreifacht
- 20 Studientipp: Parlamentarischer Kampf und Kommunalpolitik
- 29 Ruhrparlament – was ist das?
- 30 AfD bläst ins gleiche Horn wie Stahlkonzerne
- 31 Hetze gegen „Sozialbetrüger“ in Duisburg – und wer wirklich betrügt
- 32 Giftmülleinlagerung auf der Zeche Haus Aden – Langer Atem hat Erfolg
- 33 Widerstand gegen die Vernichtung von preiswertemWohnraum. An alle 16-Jährigen +: Wählt – diskutiert – organisiert euch!
- 34 Interview mit Christian Link –Bergarbeiterführer und mutiger Kämpfer gegen Giftmüll unter Tage
- 35 AUF-Ruhr – das Revier will leben! Kulturfest, Revue und Tribunal. „Wir proben intensiv für die Revue“ – Bericht vom Sommercamp des Jugendverbands REBELL
- 36 Zweierlei Hinterlassenschaften der RAG: Verbrannte Erde und die Gestalter der Zukunft
- 37 Kommunale Selbstverwaltung – im Sozialismus umfassend verwirklicht
- 38 „Wir sind Sprachrohr der Menschen im Stadtrat“ – Interview mit Jan Specht/Stadtverordneter AUF Gelsenkirchen
- 39 21 Jahre Ratsarbeit von NV AUF geht’s – Erfahrungen im Kampf um die Überparteilichkeit
Beilage zu Rote Fahne 17/2025
- 21 Subbotnik, ehrenamtliche Arbeit, werde Teil dieser zukunftsweisenden Bewegung – Wir bauen auf!
Rubriken
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 8 Aktionstag bei ZF: Erster Rückzieher des Vorstands – aber keine Entwarnung
Geschichte
- 40 Ein Sieg der Bauern mit Folgen bis heute – Die Schlacht bei Worringen vor den Toren Kölns
-
Tipps
- 41 „Uffruhr!“ – vor 500 Jahren und heute – Ausstellung des Landesmuseums Württemberg zum Bauernkrieg
-
Technologie und Weltanschauung
- 42 Kann KI auch Selbstkritik?
-
Service
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen