Rote Fahne 18/2025
Vorschau
Aktuell
- 3 Editorial: Kriegswirtschaft betrifft jede(n)
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Herbst der Antikriegsbewegung
- 8 Ein Fest der Bergarbeiterkultur und eine fulminante Revue
- 9 Tribunal: „Wir klagen die RAG an!“
- 10 „Israels Regierung will Gaza ‚entleeren‘“ – Aktuelles Interview mit Ahmad Yacob, Occupied News
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
Titelthema
- 12 Kriegswirtschaft– Zeitenwende in den Dritten Weltkireg
- 16 Daimler – von wegen kein Rüstungsbetrieb!
- 17 Stahl als Rohstoff für die „Kriegstüchtigkeit“
- 18 Rheinmetall: Perverse Hoffnung auf „Epoche der Aufrüstung“
- 19 40 Prozent des Haushalts für Kriegsvorbereitung geplant – Interview mit Jürgen Wagner, Informationsstelle Militarisierung (IMI) e.V.
- 20 Studientipp – Was ist der militärisch-industrielle Komplex?
- 21 Haushaltsloch? Sozialkahlschlag für die Rüstung!
- 22 Umfassende Militarisierung des Gesundheitswesens
- 23 AfD – Kriegstreiber im Friedensgewand
- 24 Mehr Granaten für „gute Arbeitsplätze“?
- 26 Kriegswirtschaft für den Frieden?
- 27 Karl Liebknecht – glühender Revolutionär und Antimilitarist
- 28 „Sieg über den Faschismus – eine Frage der Weltanschauung
- 30 Mutiger Arbeiterwiderstand in Griechenland, Italien und Israel
- 31 Hafenarbeiter blockieren Kriegslieferungen an Israel – Auszug aus Interview mit Erik Helgeson, Hafenarbeiter aus Schweden
- 32 „Leistet Widerstand gegen Rüstungsproduktion und Tod“: Antimilitaristische Aktivitäten in Betrieben und Gewerkschaften in Deutschland
- 33 Russische Kommunisten gegen Krieg und Putin: Jugendverband RKSM(b) aus Russland positioniert sich
- 34 Eine Welle von Antikriegsprotesten
Politik
- 35 „In 70 Prozent der Fälle bekamen wir Recht“ – Erfahrungen von Ingrid Schween in der Hartz IV-Sozialberatungwarnung
Umwelt
- 36 Fünf Konzerne für acht Billionen Euro Klimaschäden verantwortlich
Jugend
- 37 „Falling in Reverse“ – rückwärts in die imperialistische Barbarei
- 42 Jugendhilfsfonds auf dem Sommercamp gegründet. „Göre am Kreuzweg“ – Neuerscheinung im Verlag Neuer Weg von Heike Kiefer
Wohnen
- 38 100 Jahre „Neues Frankfurt“ – fortschrittlicher Wohnungsbau
MLPD
- 40 „Ein leidenschaftliches Plädoyer“– Rezension von Wolfgang Richter über das Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“
- 41 Dorothea Jauernig – ein Vorbild für die Jugend
Service
- 2 Impressum – Anzeigen
- 43 Tipps
- 44 Leserforum / Rätsel
- 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
- 47 Kontaktadressen