Rote Fahne 19/2025

  • Aktuell

  • 3 Editorial: Wohnungsnot – eine Systemfrage
  • 6 14 Tage, 14 Themen
  • 7 Klartext: Herbst der Reformen?
  • 8 Thyssenkrupp Steel: Mehrheit stimmt zähneknirschend für Sanierungstarifvertrag
  • 9 Erfolgreiche Konferenz Zimmerwald 2.0
  • 10 Interview mit Falko Stolp, Ex-Schulleiter und Stadtrat der Linkspartei
  • 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche

  • Titelthema

  • 12 Deutsche Wohnen, Vonovia, VivaWest ... Wie sich das Finanzkapital mehr und mehr unter die Nägel reißt
  • 16 Mieter schließen sich zusammen.„Ich lass mir nichts mehr gefallen …“
  • 18 Die üblen Methoden der VIVAWEST im Ruhrgebiet. Wer steckt hinter VIVAWEST?
  • 20 Der „Wohnungsbauturbo“ und die Immobilienspekulation
  • 22 Kahlschlag bei den Sozialwohnungen
  • 23 Wie „sozial“ ist die Wohnungspolitik der AfD?
  • 24 „Den Mietern Mut machen, sich zu organisieren!“ Interview mit Peter Feldmann, Ex-OB von Frankfurt/Main
  • 26 Mieterinnen und Mieter sind nicht machtlos
  • 27 Im Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft
  • 28 „Hart kämpfen, streng denken, aus tiefstem Herzen lieben“
  • 29 Woher kommt die Wohnungsnot?
  • 30 Mieterhöhungen bis 30 Prozent in Berlin
  • 31 Wie wir das Wohnen im echten Sozialismus organisieren „Die reagieren nur, wenn ihr Geld angepackt wird“ – Redebeitrag von Stefan Engel
  • 32 Ökozid in Gaza – Teil des Völkermords
  • 34 Frieden für die Ukraine in weiter Ferne

  • Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften

  • 35 Thyssenkrupp mitverantwortlich für Völkermord in Gaza

  • Gesundheit

  • 36 Zu den Folgen der Umweltkrise für das menschliche Gehirn

  • Jugend

  • 38 „Warum jetzt ein Buch über Religion, Kultur und Gesellschaftswissenschaften lesen?“

  • Alltagstipps

  • 40 Wann erhält man Wohngeld?

  • Realsatire

  • 41 Karl Marx, der „Verfassungsfeind“

  • Kunst

  • 42 Auf den Spuren von Caspar David Friedrich

  • Service

  • 2 Impressum – Anzeigen
  • 43 Tipps
  • 44 Leserforum / Rätsel
  • 46 Kleinanzeigen und Veranstaltungen
  • 47 Kontaktadressen