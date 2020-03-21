Rote Fahne 19/2025

-
Aktuell
- 3 Editorial: Wohnungsnot – eine Systemfrage
- 6 14 Tage, 14 Themen
- 7 Klartext: Herbst der Reformen?
- 8 Thyssenkrupp Steel: Mehrheit stimmt zähneknirschend für Sanierungstarifvertrag
- 9 Erfolgreiche Konferenz Zimmerwald 2.0
- 10 Interview mit Falko Stolp, Ex-Schulleiter und Stadtrat der Linkspartei
- 11 Ein Foto und seine Geschichte; Zahl der Woche
-
Titelthema
- 12 Deutsche Wohnen, Vonovia, VivaWest ... Wie sich das Finanzkapital mehr und mehr unter die Nägel reißt
- 16 Mieter schließen sich zusammen.„Ich lass mir nichts mehr gefallen …“
- 18 Die üblen Methoden der VIVAWEST im Ruhrgebiet. Wer steckt hinter VIVAWEST?
- 20 Der „Wohnungsbauturbo“ und die Immobilienspekulation
- 22 Kahlschlag bei den Sozialwohnungen
- 23 Wie „sozial“ ist die Wohnungspolitik der AfD?
- 24 „Den Mietern Mut machen, sich zu organisieren!“ Interview mit Peter Feldmann, Ex-OB von Frankfurt/Main
- 26 Mieterinnen und Mieter sind nicht machtlos
- 27 Im Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft
- 28 „Hart kämpfen, streng denken, aus tiefstem Herzen lieben“
- 29 Woher kommt die Wohnungsnot?
- 30 Mieterhöhungen bis 30 Prozent in Berlin
- 31 Wie wir das Wohnen im echten Sozialismus organisieren „Die reagieren nur, wenn ihr Geld angepackt wird“ – Redebeitrag von Stefan Engel
- 32 Ökozid in Gaza – Teil des Völkermords
- 34 Frieden für die Ukraine in weiter Ferne
-
Arbeiterkämpfe und Gewerkschaften
- 35 Thyssenkrupp mitverantwortlich für Völkermord in Gaza
-
Gesundheit
- 36 Zu den Folgen der Umweltkrise für das menschliche Gehirn
-
Jugend
- 38 „Warum jetzt ein Buch über Religion, Kultur und Gesellschaftswissenschaften lesen?“
-
Alltagstipps
- 40 Wann erhält man Wohngeld?
-
Realsatire
- 41 Karl Marx, der „Verfassungsfeind“
-
Kunst
- 42 Auf den Spuren von Caspar David Friedrich
-
Service
